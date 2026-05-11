Generalni sekretar NATO Mark Rute boraviće sutra u poseti Crnoj Gori, najavljeno je iz Kancelarije za odnose s javnošću crnogorskog predsednika.

U okviru posete, programom je predviđen susret predsednika Crne Gore Jakova Milatovića i generalnog sekretara NATO Marka Rutea u Vili Gorica.

Nakon susreta, Milatović i Rute obratiće se studentima na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, sa početkom u 15 sati.

Poseta generalnog sekretara NATO predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Severnoatlantskog saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrednostima mira, stabilnosti i bezbednosti evroatlantskog prostora, poručili su iz Kancelarije za odnose s javnošću predsednika Crne Gore.