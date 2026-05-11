GENERALNI SEKRETAR NATO STIŽE U CRNU GORU Mark Rute će se sastati sa predsednikom Jakovom Milatovićem (FOTO)
Generalni sekretar NATO Mark Rute boraviće sutra u poseti Crnoj Gori, najavljeno je iz Kancelarije za odnose s javnošću crnogorskog predsednika.
U okviru posete, programom je predviđen susret predsednika Crne Gore Jakova Milatovića i generalnog sekretara NATO Marka Rutea u Vili Gorica.
Mark Rute na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Foto: CLEMENS BILAN/EPA
Nakon susreta, Milatović i Rute obratiće se studentima na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, sa početkom u 15 sati.
Jakov Milatović predsednik Crne Gore Foto: BETA Amir Hamzagić
Poseta generalnog sekretara NATO predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Severnoatlantskog saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrednostima mira, stabilnosti i bezbednosti evroatlantskog prostora, poručili su iz Kancelarije za odnose s javnošću predsednika Crne Gore.
(Kurir.rs/Beta)
