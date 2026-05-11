Veliki broj građana Podgorice, među kojima su mladi i stariji hodočasnici, okupio se juče ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, odakle su peške krenuli ka manastiru Ostrog kako bi se poklonili moštima Svetog Vasilija Ostroškog.

Svake godine, 12. maja, na dan Svetog Vasilija Ostroškog, ispod Ostroga se sliju reke vernika iz svih krajeva sveta, ali i svih veroispovesti.

Hodočasnici krenuli na Ostrog iz Podgorice Foto: Facebook/Саборни храм Христовог Васкрсења - Подгорица

Humani gest građana Nikšića prema hodočasnicima koji peške idu ka Ostrogu zabeležen je juče uz put, gde su za prolaznike ostavili vodu, voće i grickalice kao znak podrške i pažnje.

Ovaj lepi čin naišao je na brojne pozitivne reakcije, a mnogi su poručili da upravo ovakvi primeri zajedništva,solidarnosti i brige za druge vraćaju veru u prave vrednosti.

Poslanica pokreta "Evropa sad", Jelena Nedović, navela je da ju je prizor mladih hodočasnika, koje je srela na putu od Podgorice ka Bijelom Polju dok peške idu prema Ostrogu, podsetio da "ništa nije izgubljeno“ uprkos izazovima savremenog društva.

Ona je navela da u vremenu u kojem su, kako kaže, prisutni droga, alkohol, agresija, površnost i moralno posrnuće, posebno ohrabruje kada mladi biraju veru, zajedništvo i duhovne vrednosti.

- Nije mala stvar danas hodati kilometrima, nositi umor, žuljeve i odricanje, a ipak imati osmeh, poštovanje i cilj koji nije materijalan - poručila je poslanica objavom na Fejsbuku.

Istakla je da prava vera ne sme biti razlog za podele i mržnju, već da treba da predstavlja poštovanje, dobrotu, praštanje i čovečnost.

- Prava vera je poštovanje, dobrota, praštanje, čovečnost i snaga da ostaneš čovek čak i u teškim vremenima - navela je ona.