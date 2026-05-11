Ta, kao i inicijativa za smenu predsednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović, tvrde izvori "Vijesti", biće podnete danas
Crna Gora
MAŠKOVIĆ KANDIDAT ZA POTPREDSEDNIKA PARLAMENTA PODGORICE: Danas podnose inicijativu i za smenu Jelene Borovinić Bojović
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Šef kluba Evropskog saveza u Skupštini Glavnog grada Miloš Mašković biće predložen za potpredsednika gradskog parlamenta, saznaju "Vijesti".
Prema nezvaničnim informacijama, ta odluka doneta je na sastanku dela opozicije Demokratske partije socijalista (DPS), Stranke evropskog progresa (SEP) i Evropskog saveza.
Ta, kao i inicijativa za smenu predsednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović, tvrde izvori “Vijesti”, biće podnete danas. Opozicija će, rečeno je redakciji, tražiti i hitno zasedanje gradskog parlamenta.
Gradska Skupština nema potpredsednika od 7. oktobra prošle godine, kada je ostavku na tu funkciju podneo odbornik Pokreta za Podgoricu Dragutin Vučinić.
(Kurir.rs/Vijesti)
Reaguj
Komentariši