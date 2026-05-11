Slušaj vest

Šef kluba Evropskog saveza u Skupštini Glavnog grada Miloš Mašković biće predložen za potpredsednika gradskog parlamenta, saznaju "Vijesti".

Prema nezvaničnim informacijama, ta odluka doneta je na sastanku dela opozicije Demokratske partije socijalista (DPS), Stranke evropskog progresa (SEP) i Evropskog saveza.

Ta, kao i inicijativa za smenu predsednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović, tvrde izvori “Vijesti”, biće podnete danas. Opozicija će, rečeno je redakciji, tražiti i hitno zasedanje gradskog parlamenta.

Gradska Skupština nema potpredsednika od 7. oktobra prošle godine, kada je ostavku na tu funkciju podneo odbornik Pokreta za Podgoricu Dragutin Vučinić.

(Kurir.rs/Vijesti)

Ne propustiteCrna GoraPRELEPA SCENA U PODGORICI! Ogroman broj vernika u molitvi i sa barjacima krenuo ka Ostrogu! Hodočasnike na putu ka svetinji dočekalo PRIJATNO iznenađenje!
ostrog.png
Crna GoraGENERALNI SEKRETAR NATO STIŽE U CRNU GORU Mark Rute će se sastati sa predsednikom Jakovom Milatovićem (FOTO)
Ursula Fon Der Lajen Mark Rute (5).jpg
Crna GoraPČELA UBILA BJELOPOLJCA! Hitne službe pokušale da reanimiraju muškarca, ali mu nije bilo spasa!
med-pcela--foto-ap-jan-2014.jpg
Crna GoraMUNJEVITA AKCIJA POLICIJE U ROŽAJAMA! Uhapšen muškarac osumnjičen za šverc droge na međunarodnom nivou, ima dvojno državljanstvo
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg