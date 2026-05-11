Slušaj vest

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na na 17 kilometara severoistično od Herceg Novog. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Građani kažu da se potres dobro osetio.

- "Dobro je zaljuljalo", "Dobro je zatreslo, nekoliko sekundi je trajalo", "Treslo se staklo na prozorima" - pisali su građani Herceg Novog.

U Tivtuje isto dobro zaljuljalo.

- "Zatekao me potres u kancelariji. Baš je bilo jako. Jeste trajalo svega nekoliko sekundi, ali su se monitori na stolovima ljuljali i čula se tutnjava u zgradi" - svedoče građani.

Zemljotres se osetio i u Budvi, ali i u Hrvatskoj.

- "Zatreslo je", "Kratko je bilo, ali se osetilo" - naveli su građani Budve, Petrače i Dubrovnika.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

Ne propustiteCrna GoraKRIVIČNA PRIJAVA ZBOG ZLOUPOTREBE POLOŽAJA U PRIVREDNOM POSLOVANJU U HERCEG NOVOM: Direktor se tereti da je nezakonito stekao 25.000 evra
1730120341Policija-crna-gora-fotorina.JPG
Crna GoraUHAPŠEN NOVLJANIN: Policija pronašla marihuanu, pištolj i 19 komada municije u stanu (FOTO)
17495793371729517342policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg
Crna GoraVELIKI POŽAR NA DEPONIJI KOD TREBINJA: Vatra bukti uz magistralni put, na terenu oko 15 vatrogasaca sa 3 vozila
shutterstock_2661474753.jpg
Crna GoraPOLICAJAC UHAPŠEN ZBOG ZELENAŠENJA! Dao žrtvi 50.000 EVRA, pa naplaćivao kamatu od 3.000 EVRA mesečno! I njegov brat poslat iza rešetaka!
176365090717631285851759557119policija-crna-gora-fotorina.jpg