"Baš je bilo jako"

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na na 17 kilometara severoistično od Herceg Novog. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Građani kažu da se potres dobro osetio.

- "Dobro je zaljuljalo", "Dobro je zatreslo, nekoliko sekundi je trajalo", "Treslo se staklo na prozorima" - pisali su građani Herceg Novog.

U Tivtuje isto dobro zaljuljalo.

- "Zatekao me potres u kancelariji. Baš je bilo jako. Jeste trajalo svega nekoliko sekundi, ali su se monitori na stolovima ljuljali i čula se tutnjava u zgradi" - svedoče građani.

Zemljotres se osetio i u Budvi, ali i u Hrvatskoj.

- "Zatreslo je", "Kratko je bilo, ali se osetilo" - naveli su građani Budve, Petrače i Dubrovnika.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.