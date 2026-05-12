Hodočašće u čast Svetog Vasilija Ostroškog je povod okupljanja više hiljada vernika danas pod manastirom Ostrogom, a mnogi su i peške prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca.

Manastir Ostrog - hodočašće

Mošti Svetog Vasilija već više od tri veka počivaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori, koji predstavlja veliko svetilište i mesto hodočašća za vernike različitih veroispovest i iz svih krajeva Srbije, Crne Gore, BiH, pa i šire.

Sveti Vasilije Ostroški je rođen kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjiću, u hercegovačkom Popovom Polju, 1610. godine.

Zamonašio se u trebinjskom manastiru Uspenja Bogorodice, te je ubrzo postao episkop. Najpre je boravio u Tvrdošu, a potom prelazi u Ostrog.

Neumoran u molitvama, postu i fizičkom trudu, Sveti Vasilije mirno se upokojio na današnji dan, 12. maja 1671. godine.

Veruje se da su njegove mošti čudotvorne, pa ljudi svih konfesija dolaze da im se poklone i mole za isceljenje najtežih bolesti.

