Slušaj vest

Na hiljade vernika iz svih delova Crne Gore, ali i iz Srbije i Republike Srpske tokom jučerašnjeg dana i tokom noći stiglo je do manastira Ostrog kod Nikšića kako bi se poklonili moštima Svetog Vasilija koji se proslavlja danas 12. maja.

Mnogi od njih odlučili su se da put do svetinje u steni pređu peške i noćas prespavaju upravo ispred manastira.

- Svake godine put od Podgorice do manastira pređemo peške. Kada dođemo da se poklonimo moštima Svetog Vasilija sav umor i žuljevi kao da nestanu. To je jedan od najlepših osećaja koji čovek može da doživi. Krenuli smo u nedelju ispred hrama u Podgorici i raduje me što je svake godine sve više mladih koji idu da se poklone svecu, kaže za RINU Dragan Uskoković iz Podgorice.

Da se pokloni moštima sveca danas čeka na hiljade ljudi, do samo manastira saobraćaj reguliše policija kako bi sve prošlo bez problema.

1/5 Vidi galeriju Na hiljade vernika došlo pod Ostrog da se pokloni Svetom Vasiliju Foto: RINA

Pravoslavni vernici smatraju da je Sveti Vasilije Ostroški veliki čudotvorac čija su čudotvorna dela poznata i izvan granica Srpske pravoslavne crkve. Njegovo sveto telo u celosti počiva u ostroškoj isposnici, nepodložno zakonu truljenja, duže od tri stotine godina. Crkvica u kojoj leže mošti ostroškog sveca ispunjena je prijatnim mirisom, koji zadivljuje svakog poklonika.

Brojne legende svedoče o njegovoj milosti, a jedna od njih je i priča da je sa vrha Gornjeg manastira davno ispala beba iz kolevke. Naime, majka je na bedemu ostavila kolevku sa bebom, koja se prevrnula i pala sa visine od preko 70 metara. Pripoveda se da je beba čudom pronađena živa i zdrava u podnožju planine.

Oni koji ne veruju u ovu priču zamisle se kada čuju da je požar koji je izbio na planini Ostroška greda poštedeo oba manastira i obližnje kapele.