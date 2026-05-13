Službenici Odeljenja bezbednosti Budva su tokom noći, u veoma kratkom roku, identifikovali, locirali i po nalogu tužioca lišili slobode državljanina Ruske Federacije osumnjičenog za krivično delo ubistvo u pokušaju.

Naime, kako se navodi u saopštenju Uprave policije, u noći između ponedeljka i utorka oko 1.25 časova iza ponoći, dežurna služba Odeljenja bezbednosti Budva obaveštena je da se u Ulici Jadranski put, u blizini jednog marketa, nalazi nepoznato muško lice sa ubodnom ranom. Na lice mesta hitno je upućena policijska patrola, koja je tom prilikom zatekla ruskog državljanina E.Z. (32), koji je saopštio da mu je u parku jednog hotela, nakon tuče, nepoznato lice oštrim predmetom nanelo povredu u predelu stomaka.

Nakon što mu je ukazana lekarska pomoć od strane službe Hitne medicinske pomoći, oštećeni je transportovan u Kliničko-bolnički centar Kotor, gde je nakon ukazane medicinske pomoći otpušten na dalje kućno lečenje.

- Nakon izvršenih uviđajnih radnji, te preduzetih operativno-taktičkih mera i radnji na terenu, policijski službenici su u roku od dva sata identifikovali osumnjičenog V.M. (39), državljanina Ruske Federacije, koji je pronađen i doveden u službene prostorije. Nakon prikupljenih obaveštenja od više lica, V.M. je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju - poručuju iz Uprave policije Crne Gore.

Sumnja se da je V.M., dok se nalazio sa više lica u parku jednog turističkog naselja, nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenim, istog napao upotrebom hladnog oružja u nameri da ga liši života, zadajući mu ubodne rane u predelu leđa, usled čega je oštećeni zadobio povrede konstatovane lekarskim izveštajima.