Generalni sekretar NATO Mark Rute sastao se sa premijerom Milojkom Spajićem, poručujući da je Crna Gora cenjena članica evroatlantske porodice.

Rute je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da Alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu, prenosi RTCG.

"Znamo da postoje akteri koji žele da vuku region unazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti", rekao je Rute.

On je naglasio da treba više ulagati u odbranu, ističući da će nastaviti da identifikuju sve zlonamerne aktere u regionu. Posebno je ukazao na ulogu Kine i Rusije, a takođe je zahvalio na crnogorskoj podršci Ukrajini.

"Imaćemo NATO samit u Ankari narednih sedmica, gde ćemo detaljnije razgovarati o ovim temama", rekao je Rute.

Foto: Printscreen/Instagram

Spajić je istakao da je poverenje u vojsku na istorijskom maksimumu i naglasio da je mnogo urađeno na planu reforme odbrane.

"Mislim da ćemo već u junu imati sporazum sa SAD koji će nam doneti prostor da jačamo saradnju i investicije", rekao je premijer.

On je naveo da dolaze "sjajni dani" za Vojsku Crne Gore i istakao da je Crna Gora "Zapadni Balkan u malom", ukazujući da zemlja ima izuzetno konstruktivnu ulogu u regionu.

Rute je, na pitanje da pojasni izjavu da bi Crna Gora mogla da ustupi baze za akcije na Bliskom istoku, rekao da je govorio figurativno i da je Crna Gora pouzdan saveznik u Alijansi.

"To sam čuo i od sagovornika u SAD, oni imaju takav stav", rekao je Rute.

Spajić je rekao da je veoma važno što radna grupa EU za ugovor o pristupanju Crne Gore počinje sa radom, navodeći da sa optimizmom očekuju završne faze procesa.

Sastanku su prisustvovali i potpredsednik Vlade Aleksa Bečić, ministri spoljnih poslova i odbrane Ervin Ibrahimović i Dragan Krapović, kao i šefica stalne misije Crne Gore pri Natou Milena Kalezić.