Podgorička policija uhapsila je dvojicu muškaraca zbog sumnje da su počinili krivična dela eksploatacije dece radi pornografije i nedozvoljenih polnih radnji nad dva maloletna lica.

U saopštenju se navodi da je M. B. (29) uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo eksploatacije dece radi pornografije.

- On se sumnjiči da je elektronski učinio dostupnim pornografske fotografije maloletnog lica tako što je 10. maja sa svog broja telefona, putem aplikacije Vajber, drugom licu poslao fotografiju pornografskog sadržaja - navodi se u saopštenju.

Policijska uprava dodaje da je i M. M. (67) uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljenih polnih radnji nad maloletnim licem.

- Sumnja se da je prijavljeno lice u Njegoševom parku u Podgorici prišlo oštećenoj, dodirnulo je po telu, a zatim, kako se sumnja, poljubilo je u obraz, nakon čega je oštećena pobegla - navodi se u saopštenju.