Džinovske tune se ne love svaki dan. Istina je da ove vrste nisu retke na morskom dnu u našim prostorima, ali je tuna od 82 kilograma nesumnjivo kapitalni primerak o kome ribarska zajednica ovih dana priča.

Naime, iza ulova plave ribe od 82 kilograma krije se veština Dušana Vukčevića, rodom iz Podgorice, koji je član crnogorske reprezentacije u podvodnom ribolovu, ali i prava osamnaestominutna borba koja se nedavno odigrala na otvorenom moru, u Volujici kod Bara.

- To je ulov života, tako ga zovemo. Kapitalna riba, opasna, a pod tim mislim na ribe koje je opasno loviti jer su veoma jake. To su ribe koje ceo život provode samo plivajući i jedući, ne staju, čisti su mišići - kaže Dušan, objašnjavajući šta čeka podvodnog ribolovca, koji peca ronjenjem na dah i puškom, kada naiđe na jedan od ovih primeraka.

A susret sa "njegovom" tunom dogodio se na dubini od 12,5 metara.

18 minuta borbe a onda...

- Nisam je dugo čekao, možda minut i po, brzo je došla. Sitna riba se razbežala i to je bio znak da dolazi predator. Pucao sam, pogodio desno bočno peraje, ali je nisam onesposobio da može da pliva, iako je bio dobar pogodak - seća se Dušan, dodajući da je tada počela prava borba sa jakom ribom koja ga je vukla po moru punih osamnaest minuta, a on se mučio da ribu ne povuče u dubinu, u čemu je konačno uspeo zahvaljujući svom prijatelju Bobanu Radoševiću, koji ga je pratio 18 minuta.

- Pošto je tuna bila bež od buke motora, dobio je uputstva da me ne vuče ka stenama, sve do trenutka kada je izvučem na površinu, a onda je Boban još jednom pucao u nju puškom - kaže Dušan.

Kaže da je i ranije lovio velike tune teške 40 i 54 kilograma, ali je najnoviji ulov definitivno najveći u poslednjih deset godina i jedan od najvećih primeraka ulovljenih u našim vodama.