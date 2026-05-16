EU PRAVI VELIKI MIGRANTSKI CENTAR U CRNOJ GORI? Isplivala lista zemalja u koje planiraju da vraćaju azilante, evo ko je sve na spisku
Među zemljama koje se razmatraju je i Crna Gora.
Zemlje koje EU razmatra za migrantske centre:
- Ruanda
- Gana
- Senegal
- Tunis
- Libija
- Mauritanija
- Egipat
- Uganda
- Uzbekistan
- Jermenija
- Crna Gora
- Etiopija
Konferencija Saveta Evrope
Kako piše britanski "Gardijan", ova tema biće na dnevnom redu konferencije Saveta Evrope u Moldaviji danas, 15. maja.
Alen Berse, generalni sekretar ove evropske organizacije za ljudska prava, rekao je da će se razgovori o uklanjanju ljudi koji su u Evropu stigli neregularnim rutama voditi na multilateralnom nivou tokom konferencije.
Očekuje se i da ministri usvoje političku deklaraciju koja će naglasiti pravo država da kontrolišu svoje granice, nakon tvrdnji da su zakoni o ljudskim pravima otežali proterivanje stranih kriminalaca i nepoželjnih tražilaca azila.
Govoreći uoči konferencije, Berse je rekao da će o ovom pitanju, koje je do sada uglavnom bilo razmatrano na nacionalnom nivou, prvi put biti raspravljeno na multilateralnom nivou, ali je podvukao da je od suštinske važnosti da ti ljudi i dalje uživaju punu zaštitu Evropske konvencije o ljudskim pravima.
(Kurir.rs/Nezavisne novine/Gardijan)