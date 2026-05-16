Među zemljama koje se razmatraju je i Crna Gora.

Zemlje koje EU razmatra za migrantske centre:

  • Ruanda
  • Gana
  • Senegal
  • Tunis
  • Libija
  • Mauritanija
  • Egipat
  • Uganda
  • Uzbekistan
  • Jermenija
  • Crna Gora
  • Etiopija

Konferencija Saveta Evrope

Kako piše britanski "Gardijan", ova tema biće na dnevnom redu konferencije Saveta Evrope u Moldaviji danas, 15. maja.

Alen Berse, generalni sekretar ove evropske organizacije za ljudska prava, rekao je da će se razgovori o uklanjanju ljudi koji su u Evropu stigli neregularnim rutama voditi na multilateralnom nivou tokom konferencije.

Očekuje se i da ministri usvoje političku deklaraciju koja će naglasiti pravo država da kontrolišu svoje granice, nakon tvrdnji da su zakoni o ljudskim pravima otežali proterivanje stranih kriminalaca i nepoželjnih tražilaca azila.

Govoreći uoči konferencije, Berse je rekao da će o ovom pitanju, koje je do sada uglavnom bilo razmatrano na nacionalnom nivou, prvi put biti raspravljeno na multilateralnom nivou, ali je podvukao da je od suštinske važnosti da ti ljudi i dalje uživaju punu zaštitu Evropske konvencije o ljudskim pravima.

(Kurir.rs/Nezavisne novine/Gardijan)

