Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete šest primorskih opština za ukupno 47.388 evra, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, podneli su 14. maja krivične prijave protiv Ž.R. (65) i M.V. (60) zbog sumnje da su počinili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Osumnjičeni su, kako se navodi, tokom 2023. i 2024. godine, koristeći svoja službena ovlašćenja u Regionalnom vodovodu Crnogorsko primorje, nezakonito umanjivali iznose posebnih naknada koje investitori plaćaju za izgradnju i rekonstrukciju objekata na crnogorskom primorju.

„Sumnja se da su prijavljena lica na ovaj način pribavila protivpravnu imovinsku korist za 22 investitora u ukupnom iznosu od 47.388,02 evra“, saopštila je Uprava policije.

Od ukupnog iznosa, Regionalni vodovod je, prema sumnjama policije, oštećen za 37.910 evra, dok je dodatnih 9.477 evra uskraćeno budžetima opština Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj.

Kako ističu, Ž.R., koji je obavljao poslove inženjera distribucije vode i savetnika Odbora direktora za tehnička pitanja, sumnjiči se da je umanjio naknade za sedam investitora, čime im je pribavio korist od 23.653 evra.

„Šteta koja se ovom radnjom stavlja na teret iznosi 18.922 evra za Regionalni vodovod, dok je 4.730 evra pričinjeno budžetima opština Herceg Novi, Budva i Bar“, navodi se u saopštenju.

Drugoosumnjičena M.V., koja je radila kao finansijski knjigovođa, tereti se da je na isti način umanjila naknade za 15 investitora, čime im je pribavila korist od 23.734 evra.

„Na teret joj se stavlja da je Regionalni vodovod oštetila za 18.987 evra, a budžete šest primorskih opština za 4.746 evra“, saopštila je policija.