Kotorska policija uhapsila je L.V. (22) i L.P. (18) iz Kotora zbog sumnje da su, na štetu dva pravna lica, počinili dva krivična dela teške krađe. Sumnja se da su dva dana zaredom krali gorivo iz autobusa, a potom i iz kamiona.

„Sumnja se da su ova dva lica krivična dela počinila u Kotoru dva dana zaredom. Oni su prvo, kako se sumnja, 13.05.2026. godine, iz autobusa jedne autoprevozničke firme ukrali 330 litara nafte, a zatim su dan kasnije, 14.05.2026. godine, iz kamiona jedne građevinske firme ukrali oko 1.000 litara nafte“, saopšteno je iz policije.

Iz policije su naveli da su službenici Odeljenja bezbednosti Kotor u kratkom roku, dan nakon izvršenja drugog krivičnog dela, identifikovali ova dva lica i uhapsili ih istog dana, odnosno juče.

„Oni će danas, uz krivičnu prijavu, biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru“, naveli su iz policije.