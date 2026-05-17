Uprava policije saopštila je da je granična policija uhapsila državljanina Srbije koji je nezakonito prešao državnu granicu iz pravca Albanije ka Crnoj Gori, a za kojim tragaju i nadležni organi njegove matične države.

Kako se navodi, službenici Stanice granične policije II Plav postupali su po operativnim informacijama da bi određeni državljanin Srbije mogao ilegalno da pređe granicu sa teritorije Albanije na teritoriju Crne Gore.

Policijski službenici su, nakon preduzetih mera i pretrage terena, oko 17 časova locirali muškarca koji se peške kretao takozvanom zelenom granicom u mestu Grnčar prema Gusinju.

Proverom identiteta utvrđeno je da se radi o M.B. (25) iz Novog Sada, državljaninu Srbije.

„Proverom putem Zajedničkog centra za policijsku saradnju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije – Trilateralnog centra u Trebinju, utvrđeno je da je lice registrovano kao izvršilac krivičnih dela i prekršaja u Republici Srbiji, te da ga potražuju nadležni organi te države“, saopšteno je iz policije.

M.B. je uhapšen zbog prekršaja nezakonit prelazak državne granice van graničnog prelaza, u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, kao i zbog opasnosti od bekstva.

Iz Uprave policije navode da je uz prekršajnu prijavu sproveden nadležnom sudiji Suda za prekršaje u Beranama.