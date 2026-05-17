Ekipa budvanske Službe zaštite i spasavanja izvukla je mlađu Poljakinju koja je pala sa stene i zadobila povrede na plaži Mogren 2.

Kako je „Vijestima“ rečeno, mlađe turistkinje iz Poljske peške su se spuštale sa tvrđave Mogren do istoimene plaže u podnožju brda.

Jedna od devojaka izgubila je ravnotežu i pala, udarivši glavom o stenu.

Akcija spasavanja krenula je iz gradske Luke, gde su na licu mesta bili pripadnici budvanskog Odeljenja bezbednosti, vatrogasci i ekipa Hitne pomoći.

Vatrogasci su pokušali čamcem da priđu plaži, ali se odustalo zbog talasa.

Tada su krenuli sa tvrđave Mogren i spustili se do same plaže, odakle su na rukama izvukli povređenu devojku.

Njoj je odmah ukazana lekarska pomoć.

Povrede nisu opasne po život.