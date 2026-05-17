Mlađa turistkinja iz Poljske zadobila je povrede prilikom pada sa stene na plaži Mogren 2, a spasilačka akcija je brzo reagovala.
ŽENA PALA SA STENA U BUDVI Izgubila ravnotežu, udarila direktno u glavu
Ekipa budvanske Službe zaštite i spasavanja izvukla je mlađu Poljakinju koja je pala sa stene i zadobila povrede na plaži Mogren 2.
Kako je „Vijestima“ rečeno, mlađe turistkinje iz Poljske peške su se spuštale sa tvrđave Mogren do istoimene plaže u podnožju brda.
Jedna od devojaka izgubila je ravnotežu i pala, udarivši glavom o stenu.
Akcija spasavanja krenula je iz gradske Luke, gde su na licu mesta bili pripadnici budvanskog Odeljenja bezbednosti, vatrogasci i ekipa Hitne pomoći.
Vatrogasci su pokušali čamcem da priđu plaži, ali se odustalo zbog talasa.
Tada su krenuli sa tvrđave Mogren i spustili se do same plaže, odakle su na rukama izvukli povređenu devojku.
Njoj je odmah ukazana lekarska pomoć.
Povrede nisu opasne po život.
Kurir/rtcg
