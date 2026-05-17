Dvoje turista danas je upalo u pećinu duboku oko 15 metara u blizini plaže Albatros u Ulcinju, dok su istraživali to područje.

Ekipe Službe zaštite i spasavanja Ulcinj brzom i profesionalnom intervencijom izvukle su povređene turiste u najkraćem mogućem roku.

Na licu mesta bila je prisutna i ekipa Hitne pomoći.

Povređeni turisti su van životne opasnosti.

