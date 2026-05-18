Pucanje čelina fenomen je koji se na Durmitoru javlja skoro svakog proleća, a neretko i u jesen. Ova pojava smatra se jednim od najdragocenijih trenutaka u ovom nacionalnom parku.

Čeline su prirodni fenomen koji nastaje kada se podzemna jezera Durmitora napune dovoljno da voda mora da pokulja iz njih formirajući vodopade iznad Malog jezera.

Kada se Malo jezero napuni, voda se preliva u Veliko jezero iz kog voda otiče ispod Žabljaka gde ponire i sliva se u Taru.

Ova pojava skoro svakog proleća krasi Crno jezero, ali i cijeli NP Durmitor.

Kurir.rs/RTCG

