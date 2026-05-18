Podgoričanin Kosta Obradović (34), bivši dečko pevačice Katarine Grujić, uhapšen je zbog sumnje da je u pijanom stanju izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo V. P. (57).

Tragedija se dogodila u subotu rano ujutru, oko 6.50 časova, u Moskovskoj ulici u Podgorici.

Prema navodima Uprave policije, do kobnog sudara je došlo kada je Obradović, upravljajući vozilom marke "BMW", ušao u raskrsnicu prolaskom kroz crveno svetlo na semaforu. Tom prilikom je direktno udario u taksi vozilo "škoda" za čijim volanom je bio M. L. (40).Nastradali V. P. nalazio se na mestu suvozača u taksiju i usled teških povreda preminuo je na licu mesta.

Nakon nesreće, policija je po nalogu tužioca obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Alkotestiranjem je potvrđeno da je vozač "BMW-a" bio pod dejstvom alkohola, sa izmerenom koncentracijom od 1,4 g/kg u organizmu. Zbog osnovane sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, osumnjičeni Obradović je priveden u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici na dalju nadležnost i postupanje.

Od ranije poznat policiji, pretio devojci objavljivanjem eksplicitnog snimka

Ovo nije prvi put da se Kosta Obradović nalazi u centru pravosudnog skandala.

- Sumnja se da je osumnjičeni 27. novembra 2025. godine, u hotelskom objektu u Podgorici, prema oštećenoj N. Đ. preduzeo radnje narušavanja polnog integriteta oštećene protivno njenoj volji, te da joj je nakon toga uputio prijetnje objavljivanjem snimka sa seksualno eksplicitnim sadržajem - saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Tužilaštvo je tada istaklo da se radi o višestruko osuđivanom licu.

Njegov dosije uključuje i pravosnažnu kaznu od dve godine i 10 meseci zatvora, koju je dobio nakon što je otkriveno da je prilikom bračne posete u zatvoru pokušao da se vidi sa ženom koja mu zapravo nije bila supruga.

Pevačica Katarina Grujić sada je u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem.