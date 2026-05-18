Slušaj vest

Objavljen je snimak putnika iz Crne Gore, Dragiše Raičevića, koji je postavio kameru na letelicu kako bi snimio njihov 30-minutni panoramski let. Navodno je dim počeo da ulazi u pilotsku kabinu nakon što je motor aviona proizveo neobičan zvuk.

Na snimku, koji je zabeležila kamera postavljena na krilo letelice, vidi se spuštanje aviona. Svi putnici su bezbedno evakuisani. U toku je istraga američkog Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB).

Putnik u avionu, Dragiša Raičević, postavio je kameru na letelicu kako bi snimio njihov 30-minutni panoramski let iznad područja Feniksa, rekao je Majk Tragarz, penzionisani kapetan American Airlinesa koji je upravljao hidroavionom 12. aprila.

Raičević je pilot koji upravlja istim tipom hidroaviona i predsednik je jednog udruženja hidroavijacije u Crnoj Gori.