DRAMATIČAN SNIMAK PUTNIKA IZ CRNE GORE! Hidroavion kojim je leteo, prinudno sleteo nasred ulice u Feniksu! (VIDEO)
Objavljen je snimak putnika iz Crne Gore, Dragiše Raičevića, koji je postavio kameru na letelicu kako bi snimio njihov 30-minutni panoramski let. Navodno je dim počeo da ulazi u pilotsku kabinu nakon što je motor aviona proizveo neobičan zvuk.
Na snimku, koji je zabeležila kamera postavljena na krilo letelice, vidi se spuštanje aviona. Svi putnici su bezbedno evakuisani. U toku je istraga američkog Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB).
Putnik u avionu, Dragiša Raičević, postavio je kameru na letelicu kako bi snimio njihov 30-minutni panoramski let iznad područja Feniksa, rekao je Majk Tragarz, penzionisani kapetan American Airlinesa koji je upravljao hidroavionom 12. aprila.
Raičević je pilot koji upravlja istim tipom hidroaviona i predsednik je jednog udruženja hidroavijacije u Crnoj Gori.
U tom trenutku boravio je kod Tragarza u Arizoni.
