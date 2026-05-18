Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB)Dejan Peruničić osuđen je na pet godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. avgusta 2020. godine.

Operativac tajne službe Srđa Pavićević osuđen je na godinu i četiri meseca zatvora zbog nezakonitog snimanja i praćenja po usmenim nalozima bivšeg šefa ANB-a. Tokom sudskog postupka javnost je bila isključena.

Peruničić je osuđen zbog toga što je u periodu od decembra 2019. do avgusta 2020. godine, protivpravno iskorišćavao svoj službeni položaj i ovlašćenje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, jer je, suprotno Zakonu o ANB-u i bez odobrenja predsednika Vrhovnog suda Crne Gore ili sudije koji ga zamenjuje, nepoznatim službenicima Agencije izdavao usmene naloge za primenu nadzora nad elektronskim komunikacijama za brojeve telefona.

Time je teže povredio njihova prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, garantovana Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Crne Gore, navodi se u zvaničnom saopštenju Višeg suda, objavljenom na sajtu te institucije.