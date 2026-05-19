Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj uhapsili su Z.K. (40) iz Ulcinja zbog sumnje da je izvršila krivično delo trgovina ljudima na štetu sedmogodišnje devojčice, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Kako se navodi, policija je postupala po prijavi roditelja devojčice koji su tvrdili da je osumnjičena njihovu maloletnu ćerku držala u kući i primoravala je na prosjačenje.

Istragom je utvrđena sumnja da je Z.K. tokom prethodnih sedam dana svoju sedmogodišnju rođaku dovela u zabludu i iskorišćavala njenu zavisnost i teške životne prilike kako bi je primorala da prosi na ulici.

Prema sumnjama policije, devojčica je svakodnevno morala da isprosi između 30 i 40 evra, dok je sav novac predavala sinu osumnjičene, koji ga je potom donosio majci.

Policija sumnja i da Z.K. nije dozvoljavala devojčici da se vrati kod roditelja, već ju je skrivala kako bi je zadržala u podređenom položaju radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

Drama je okončana kada je maloletna devojčica uspela da pobegne i sama se vrati kući, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Z.K. je nakon kriminalističke obrade lišena slobode zbog sumnje da je počinila krivično delo trgovina ljudima.