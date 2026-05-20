ZAPLENJENA ČETIRI KOMADA ORUŽJA I 188 METAKA! Akcija u Bijelom Polju: Jedan pušku krio u porodičnoj kući
Službenici crnogorskog Regionalnog centra bezbednosti "Sever" oduzeli su tokom pretresa u Bijelom Polju četiri komada oružja i 188 komada municije od tri osobe, dok su protiv dve osobe podnete krivične prijave zbog sumnje na nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
"Policijski službenici su u ponedeljak, naime, pretresom stana i drugih prostorija koje koristi R.M. iz Bijelog Polja pronašli i oduzeli startni pištolj marke 'Blow' i 21 komad municije za navedeno oružje. Pretragom terena u blizini njegove kuće pronađena je i lovačka puška nepoznate marke i kalibra, kao i 17 komada municije, bez prateće dokumentacije, za koje je kriminalističkom obradom utvrđeno da pripadaju imenovanom. O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela", navodi se u saopštenju.
Iz policije ističu da su protiv dve osobe podnete krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, nakon sprovedenih veštačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu, zbog sumnje da su ove osobe počinile krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
"Osim navedenog, u vezi sa pronađenim oružjem i municijom sprovedenim pretresima u proteklom periodu, protiv dva lica su podnete dve krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, nakon sprovedenih veštačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu, zbog sumnje da su ova dva lica počinila krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", piše u saopštenju.
U saopštenju poručuju da su kriviče prijave podnete protiv jedne osobe iz Bijelog Polja.
"Krivične prijave podnete su protiv H.R. iz Bijelog Polja, kod kojeg su u porodičnoj kući pronađeni puška 'Winchester' kalibra 30/30, pištolj 'Vzor' i 130 komada municije različite marke i kalibra, kao i protiv M.B. iz Bijelog Polja, koji je neovlašćeno posedovao 20 komada municije različite marke i kalibra", zaključili su iz policije.