Slušaj vest

Službenici crnogorskog Regionalnog centra bezbednosti "Sever" oduzeli su tokom pretresa u Bijelom Polju četiri komada oružja i 188 komada municije od tri osobe, dok su protiv dve osobe podnete krivične prijave zbog sumnje na nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Policijski službenici su u ponedeljak, naime, pretresom stana i drugih prostorija koje koristi R.M. iz Bijelog Polja pronašli i oduzeli startni pištolj marke 'Blow' i 21 komad municije za navedeno oružje. Pretragom terena u blizini njegove kuće pronađena je i lovačka puška nepoznate marke i kalibra, kao i 17 komada municije, bez prateće dokumentacije, za koje je kriminalističkom obradom utvrđeno da pripadaju imenovanom. O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela", navodi se u saopštenju.

Iz policije ističu da su protiv dve osobe podnete krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, nakon sprovedenih veštačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu, zbog sumnje da su ove osobe počinile krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Osim navedenog, u vezi sa pronađenim oružjem i municijom sprovedenim pretresima u proteklom periodu, protiv dva lica su podnete dve krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, nakon sprovedenih veštačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu, zbog sumnje da su ova dva lica počinila krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", piše u saopštenju.

U saopštenju poručuju da su kriviče prijave podnete protiv jedne osobe iz Bijelog Polja.