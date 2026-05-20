Slušaj vest

Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci podnelo je Opštinskom sudu u Rijeci optužnicu protiv sportskog trenera zbog pretnji bivšoj partnerki.

Prema optužnici, on je optužen da je 4. septembra prošle godine pozvao svoju bivšu partnerku u Rijeci i pretio joj smrću tokom telefonskog poziva.

- Ubiću te, ako sam uspeo da nabavim pištolj, mogu i nož - navodno joj je rekao, navodi se u optužnici.

Pokazao joj je pištolj preko video poziva

Tužilaštvo tvrdi da je tokom razgovora zamolio ženu da uključi Fejstajm, nakon čega joj je pokazao pištolj koji je izvadio iz ranca tokom video poziva.

Prema optužnici, to je kod žrtve izazvalo strah za svoj život. On se tereti za krivično delo pretnje bliskoj osobi.

Tužilaštvo traži 10 meseci zatvora

Opštinsko državno tužilaštvo predložilo je sudu da ga proglasi krivim i osudi na deset meseci zatvora.

Među dokazima koje je tužilaštvo navelo su potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, fotografija pištolja, zapisnik o ispitivanju okrivljenog i izjava povređene žene.

Čeka suđenje na slobodi, nije mu zabranjen rad sa decom

Okrivljeni čeka ishod ove optužnice na slobodi i, prema dostupnim informacijama o radu kluba ove godine, i dalje je aktivan na trenerskoj poziciji u radu sa maloletnicima.

Važeći Zakon o sportu, u članu 111, stav 5, propisuje obavezu privremene suspenzije trenera od rada sa decom samo ako se vodi krivični postupak za delo učinjeno na štetu deteta ili maloletnika.

S obzirom da se optužnica u ovom slučaju odnosi na krivično delo protiv lične slobode učinjeno na štetu punoletnog lica, ne postoji zakonski automatizam za suspenziju trenera tokom trajanja sudskog postupka. Zakonska prepreka za rad u sportu za ova dela nastaje tek u slučaju pravosnažne osude.

U vezi sa ovim nalazima, poslali smo zvanične upite nadležnim županijskim i nacionalnim košarkaškim savezima Ministarstvu turizma i sporta. Zatražili smo od njih izjašnjenje o konkretnom slučaju, tumačenje etičke i pedagoške opravdanosti za nastavak rada optuženog sa maloletnicima, kao i odgovore na pitanje da li planiraju da koriste sopstvene disciplinske i autonomne mehanizme za privremenu suspenziju trenera sa obavljanja dužnosti do konačnog završetka postupka. Odgovore ćemo objaviti po prijemu.