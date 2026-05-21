UMRLA USTAŠKI TERORISTA DŽULIJEN BUŠIĆ! Udala se za ozloglašenog Hrvata, pa pokrenuli KRVAVE AKCIJE: Oteli putnički avion i ispostavili SUMANUTE ZAHTEVE (VIDEO)
Bušićeva je studirala u SAD i Evropi, stekavši master diplomu iz nemačkog jezika i lingvistike. 1969. godine upoznala je Zvonka Bušića u Beču. Venčali su se 1972. u Frankfurtu.
Učestvovala je u otmici američkog putničkog aviona 1976. godine i zbog toga je osuđena na doživotni zatvor. Zvonko i Džulijen su bili pripadnici ustaške terorističke grupe "Hrvatski narodni otpor", koju je osnovao Vjekoslav Maks Luburić.
Ustaški teroristi su u avione postavili lažne bombe, ali i jednu pravu u njujorškom metrou. Prilikom pokušaja demontaže, poginuo je policajac Brajan Marej, zbog čega su Džulijen i Zvonko osuđeni na doživotni zatvor, a ostala trojica Hrvata na 30 godina.
Godine 1989. puštena je iz zatvora, a nakon što je Hrvatska proglasila nezavisnost, došla je u Hrvatsku.
Radila je u Kancelariji hrvatskog predsednika Franja Tuđmana.
Njen suprug Zvonko izvršio je samoubistvo u porodičnoj kući u Rovanjskoj 1. septembra 2013. godine.
Kako su ustaški teroristi oteli američki avion
Grupa hrvatskih terorista u kojoj su bili Zvonko i njegova žena, Džulijen, Petar Matanić, Frane Pešut i Slobodan Vlašić su oteli putnički avion Boing 727 američke TVA 10. septembra 1976. na liniji Njujork - Čikago.
Vođa ove terorističke grupe, Zvonko Bušić, je uručio zatvoreno pismo pilotu, u kome ga je informisao da je avion otet, da teroristi imaju pet bombi, da je montirana bomba preko puta Komodor hotela na 42. ulici u Njujorku - zajedno sa instrukcijama koje američke vlasti treba da slede.
Teroristi su zahtevali da avion leti prema Londonu. Njihovi ultimativni zahtevi američkim vlastima, kako su bili dati u pismu, su bili:
- dva propagandna pamfleta moraju biti objavljena u celini sledećeg dana u jutarnjem izdanju Njujork Tajmsa, u sva tri izdanja Los Anđeles Tajmsa, Čikago Tribjuna, Internašnl Herald Tribjuna, i Vašington Posta.
- najmanje jedna trećina svakog od propagandnih pamfleta se mora pojaviti na prvim stranama pomenutih listova. Ostatak pamfleta - u prvoj sekciji svakog lista.
- putem dogovorene lozinke, teroristi treba da budu informisani najkasnije sledećeg dana da su njihovi zahtevi bili ispunjeni. Ukoliko zahtevi ne bi bili ispunjeni, podmetnuta bomba bi eksplodirala na vrlo prometnom mestu gde se već nalazila. Ako bi pamfleti bili objavljeni, bomba bi bila deaktivirana.
- sudbina ljudi u otetom avionu je vezana za bilo koji pokušaj da se izbegnu njihovi zahtevi kako su bili dati u pismu.
Prvobitni zahtev terorista, koji nije bio prihvaćen, je bio da se hiljade primeraka "Deklaracije hrvatskih oslobodilačkih snaga" bace iz vazduha na Njujork, Čikago, Montreal, Pariz, London i neko popularno festivalsko mesto u Hrvatskoj.
Autor ove deklaracije je bio ustaški ideolog Bruno Bušić.
