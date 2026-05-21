Slušaj vest

Bušićeva je studirala u SAD i Evropi, stekavši master diplomu iz nemačkog jezika i lingvistike. 1969. godine upoznala je Zvonka Bušića u Beču. Venčali su se 1972. u Frankfurtu.

Džulijen Bušić Foto: Youtube/Diadora TV

Učestvovala je u otmici američkog putničkog aviona 1976. godine i zbog toga je osuđena na doživotni zatvor. Zvonko i Džulijen su bili pripadnici ustaške terorističke grupe "Hrvatski narodni otpor", koju je osnovao Vjekoslav Maks Luburić.

Ustaški teroristi su u avione postavili lažne bombe, ali i jednu pravu u njujorškom metrou. Prilikom pokušaja demontaže, poginuo je policajac Brajan Marej, zbog čega su Džulijen i Zvonko osuđeni na doživotni zatvor, a ostala trojica Hrvata na 30 godina.

Zvonko Bušić Foto: Printskrin Youtube

Godine 1989. puštena je iz zatvora, a nakon što je Hrvatska proglasila nezavisnost, došla je u Hrvatsku.

Radila je u Kancelariji hrvatskog predsednika Franja Tuđmana.

Njen suprug Zvonko izvršio je samoubistvo u porodičnoj kući u Rovanjskoj 1. septembra 2013. godine.

Kako su ustaški teroristi oteli američki avion

Grupa hrvatskih terorista u kojoj su bili Zvonko i njegova žena, Džulijen, Petar Matanić, Frane Pešut i Slobodan Vlašić su oteli putnički avion Boing 727 američke TVA 10. septembra 1976. na liniji Njujork - Čikago.

Vođa ove terorističke grupe, Zvonko Bušić, je uručio zatvoreno pismo pilotu, u kome ga je informisao da je avion otet, da teroristi imaju pet bombi, da je montirana bomba preko puta Komodor hotela na 42. ulici u Njujorku - zajedno sa instrukcijama koje američke vlasti treba da slede.

Teroristi su zahtevali da avion leti prema Londonu. Njihovi ultimativni zahtevi američkim vlastima, kako su bili dati u pismu, su bili:

dva propagandna pamfleta moraju biti objavljena u celini sledećeg dana u jutarnjem izdanju Njujork Tajmsa, u sva tri izdanja Los Anđeles Tajmsa, Čikago Tribjuna, Internašnl Herald Tribjuna, i Vašington Posta.

najmanje jedna trećina svakog od propagandnih pamfleta se mora pojaviti na prvim stranama pomenutih listova. Ostatak pamfleta - u prvoj sekciji svakog lista.

putem dogovorene lozinke, teroristi treba da budu informisani najkasnije sledećeg dana da su njihovi zahtevi bili ispunjeni . Ukoliko zahtevi ne bi bili ispunjeni, podmetnuta bomba bi eksplodirala na vrlo prometnom mestu gde se već nalazila. Ako bi pamfleti bili objavljeni, bomba bi bila deaktivirana.

. Ukoliko zahtevi ne bi bili ispunjeni, podmetnuta bomba bi eksplodirala na vrlo prometnom mestu gde se već nalazila. Ako bi pamfleti bili objavljeni, bomba bi bila deaktivirana. sudbina ljudi u otetom avionu je vezana za bilo koji pokušaj da se izbegnu njihovi zahtevi kako su bili dati u pismu.

Prvobitni zahtev terorista, koji nije bio prihvaćen, je bio da se hiljade primeraka "Deklaracije hrvatskih oslobodilačkih snaga" bace iz vazduha na Njujork, Čikago, Montreal, Pariz, London i neko popularno festivalsko mesto u Hrvatskoj.

Autor ove deklaracije je bio ustaški ideolog Bruno Bušić.