Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja i vatrogasci u četvrtak su potvrdili kako je u toku potraga za roniocem koji je nestao u utorak u dubrovačkom akvatoriju.

Grupa stranih državljana zaronila je sa spoljne strane Lokruma, gde je dubina mora između 15 i 20 metara, ali jednom od ronioca izgubio se svaki trag.

Šef HGSS-ove stanice za Dubrovnik Ivan Barač, potvrdio je za Dubrovački dnevnik da je u potragu uključeno 14 njihovih ronilaca, kao i policijske snage, Lučka kapetanija i vatrogasci.

Nestali ronilac 26-godišnji je instruktor koji je vodio grupu gostiju u zaron na južnoj strani Lokruma. Njegove kolege ističu kako je mladić vrlo iskusan ronilac i nije jasno šta se dogodilo.

(Kurir.rs/Nacional/Dubrovački dnevnik)

