Zvonko Bušić bio je ustaša i hrvatski nacionalista koji je zajedno sa Džulijen Eden Bušić 1976. oteo putnički avion i postavio eksplozivnu napravu koja je usmrtila njujorškog policajca Brajana Mareja.

Marej je poginuo dok je sa još trojicom kolega pokušavao da deaktivira eksploziv koji su otmičari ostavili u ormariću na stanici u Njujorku.

Bušić je izvršio samoubistvo 2013. godine. Povodom njegovog samoubistva, "Njujork tajms" je pre nekoliko godina objavio članak o smrti hrvatskog nacionaliste.

Pisali su da otmice aviona iz političkih razloga tokom 60-ih i 70-ih godina nisu bile retkost, ali i da je Bušićeva bila prva u kojoj je otet avion na unutrašnjoj američkoj liniji nakon uvođenja strožih mera bezbednosti u SAD 1972. godine.

Bušić se sa ženom i još trojicom Hrvata ukrcao u avion 10. septembra 1976. na aerodromu La Gvardija. Zajedno su oteli avion koji je trebalo da preveze 80 putnika iz Njujorka u Čikago kako bi "skrenuli pažnju na hrvatsku borbu za nezavisnost u Titovoj Jugoslaviji".

Osuđena na doživotni zatvor

Kada je avion leteo iznad Bafala, Bušić je jednom od stjuarda predao poruku koju je ovaj odneo pilotu, a u njoj je pisalo da se u avionu nalazi pet bombi i da oni preuzimaju kontrolu nad letom.

Pisalo je i da se jedna bomba nalazi u Grand Centralu. Otmičari su pretili da će aktivirati bombe ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni: objavljivanje deklaracije o hrvatskoj nezavisnosti u "Njujork tajmsu", "Čikago tribjunu", "Vašington postu", "Los Anđeles tajmsu" i "Internešenel Herald tribjunu" u Parizu, kao i bacanje hiljada letaka sa odštampanom deklaracijom u Londonu, Parizu, Montrealu, Čikagu i Njujorku.

Zahtevi su uglavnom bili ispunjeni, svi gradovi su iz aviona ili helikoptera izbacili letke, a jedino "Herald tribjun" od prozvanih medija nije objavio deklaraciju.

Kako je pisao NYT, sve bombe u avionu bile su lažne. Bušićeva grupa prokrijumčarila je delove i sastavila ih tako da izgledaju kao prave bombe.

Jedina prava bomba bila je postavljena u Grand Centralu, a Bušić je u poruci objasnio gde je tačno skrivena i kako da se deaktivira. Međutim, tokom deaktivacije došlo je do eksplozije u kojoj je poginuo policajac Brajan Marej, Terens Mek Tig je delimično oslepeo, dok su Henk Dvorkin i Fric Ber ranjeni.

U međuvremenu je oteti avion, uz četiri zaustavljanja zbog sipanja goriva, stigao do Evrope. Tokom jednog takvog zaustavljanja, u Ganderu na Njufaundlendu, pušteno je 35 putnika.

Francuska vlada dozvolila je sletanje u Pariz kada je postalo jasno da avion ostaje bez goriva. Nakon 12 sati policijske opsade, otmičari su se predali na aerodromu Šarl de Gol.

Nakon povratka u Njujork, Bušić i njegova supruga osuđeni su na doživotni zatvor, dok su Frane Pešut, Petar Matanić i Marko Vlašić osuđeni na 30 godina zatvora. Zvonko je služio kaznu od 1977. do 2008. godine, dok je Džulijen puštena 1989. nakon 13 godina zatvora.

Početkom devedesetih doselila se u Hrvatsku, dobila posao u Ministarstvu spoljnih poslova, objavila nekoliko knjiga, davala intervjue. Za deo desne proustaške medijske scene Džulijen Bušić bila je nacionalna heroina.

Tompson: "Žena velike hrabrosti, odanosti i ljubavi prema hrvatskom narodu"

Povodom njene smrti na Fejsbuku se oglasio ustaški ekstremista i pevač Marko Perković Tompson.

- Sa tugom smo primili vest da nas je napustila Džulijen Eden Bušić - žena velike hrabrosti, odanosti i ljubavi prema hrvatskom narodu i svom Zvonku. Njeno ime ostaće trajno upisano u istoriju hrvatske i hrvatske političke emigracije, kao i u srcima svih koji su poštovali njenu žrtvu, veru i dostojanstvo. Porodici, prijateljima i svima koji tuguju izražavamo iskreno saučešće. Počivala u miru Božjem - napisao je Tompson.

Grmoja: "Hvala ti na borbi za slobodnu i nezavisnu Hrvatsku"

Nikola Grmoja, predsednik Mosta, zahvalio joj se na "borbi za slobodnu i nezavisnu Hrvatsku".

- Džulijen Bušić, počivaj u miru Božjem. Ljubav prema Hrvatu koji je Hrvatsku voleo bez ikakve zadrške dovela te je do ljubavi prema našoj domovini kakvoj mnogi Hrvati neće prići ni blizu. Hvala ti na borbi za slobodnu i nezavisnu Hrvatsku i pronađi mir u krilu Svevišnjeg i u zagrljaju svog Zvonka - napisao je on.

Marko Milanović Litre: "Žena koja je Hrvatsku volela bez računice"

Marko Milanović Litre (Hrvatski suverenisti) takođe joj je zahvalio.