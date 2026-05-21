JOSIP DABRO TRAŽI HRVATSKU REPUBLIKU U BIH I JAČI SAVEZ SA TRAMPOM! Predlaže model "Sjedinjenih Država BiH", evo šta to po njemu znači!
Poslanik u Hrvatskom saboru iz Domovinskog pokretaJosip Dabro pozvao je Hrvatskuda zvanično zatraži zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini od međunarodnih garanata Dejtonskog i Vašingtonskog sporazuma i utvrdio da "hrvatski narod u BiH mora dobiti sopstvenu republiku".
- Mi moramo da obezbedimo suverenitet hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. To je jedino istinsko strateško pitanje hrvatske države i nacije koje nismo rešili - poručio je Dabro.
"Naš narod je prevaren"
Dabro tvrdi da su ključne odredbe Dejtonskog i Vašingtonskog sporazuma poništene zajedničkim delovanjem bošnjačke politike, međunarodne zajednice i, kako je rekao, "posttuđmanovskih rukovodstava".
- Mirno gledamo kako nam drugi narod četiri puta zaredom bira člana Predsedništva BiH - rekao je.
Dodao je da Hrvatima u sadašnjem ustrojstvu Bosne i Hercegovine preti nestanak kao političkog naroda.
Traži hrvatsku republiku u BiH
Dabro smatra da Hrvati u BiH moraju imati sopstvenu teritorijalnu jedinicu.
- Hrvatski narod mora imati svoju državnu jedinicu, svoju republiku u Bosni i Hercegovini - rekao je.
Predložio je model koji je nazvao "Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine", sastavljen od tri nacionalne republike.
- Republika Srpska, Bošnjačka Republika, Hrvatska Republika i Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine - naveo je.
Pozvao se i na reči kardinala Vinka Puljića: "Govoriti istinu ne znači činiti zlo."
Pozvao na savez sa Trampovom Amerikom
Dabro je pozvao Hrvatsku na jače savezništvo sa SAD pod predsednikom Donaldom Trampom.
- Potrebni su nam politički partneri koji imaju moć, potrebno nam je partnerstvo i najuže savezništvo sa Trampovom Amerikom - rekao je.
Pozvao je predsednika Hrvatske Zorana Milanovića, premijera Andreja Plenkovića i predsednika Sabora da od međunarodnih garanata zvanično zatraže zaštitu Hrvata u BiH.
- Ne smemo propustiti ovu priliku, druge neće biti - poručio je.
Na kraju je pozvao sve parlamentarne stranke da se izjasne da li podržavaju njegov predlog.
