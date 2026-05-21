"Naš narod je prevaren"

Poslanik u Hrvatskom saboru iz Domovinskog pokretaJosip Dabro pozvao je Hrvatskuda zvanično zatraži zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini od međunarodnih garanata Dejtonskog i Vašingtonskog sporazuma i utvrdio da "hrvatski narod u BiH mora dobiti sopstvenu republiku".

- Mi moramo da obezbedimo suverenitet hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. To je jedino istinsko strateško pitanje hrvatske države i nacije koje nismo rešili - poručio je Dabro.

1/5 Vidi galeriju Hrvatski desničarski političar Josip Dabro puca iz kalašnjikova AK-47 i pištolja

Dabro tvrdi da su ključne odredbe Dejtonskog i Vašingtonskog sporazuma poništene zajedničkim delovanjem bošnjačke politike, međunarodne zajednice i, kako je rekao, "posttuđmanovskih rukovodstava".

- Mirno gledamo kako nam drugi narod četiri puta zaredom bira člana Predsedništva BiH - rekao je.

Dodao je da Hrvatima u sadašnjem ustrojstvu Bosne i Hercegovine preti nestanak kao političkog naroda.

Traži hrvatsku republiku u BiH

Dabro smatra da Hrvati u BiH moraju imati sopstvenu teritorijalnu jedinicu.

- Hrvatski narod mora imati svoju državnu jedinicu, svoju republiku u Bosni i Hercegovini - rekao je.

Predložio je model koji je nazvao "Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine", sastavljen od tri nacionalne republike.

- Republika Srpska, Bošnjačka Republika, Hrvatska Republika i Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine - naveo je.

Pozvao se i na reči kardinala Vinka Puljića: "Govoriti istinu ne znači činiti zlo."

Pozvao na savez sa Trampovom Amerikom

Dabro je pozvao Hrvatsku na jače savezništvo sa SAD pod predsednikom Donaldom Trampom.

- Potrebni su nam politički partneri koji imaju moć, potrebno nam je partnerstvo i najuže savezništvo sa Trampovom Amerikom - rekao je.

Pozvao je predsednika Hrvatske Zorana Milanovića, premijera Andreja Plenkovića i predsednika Sabora da od međunarodnih garanata zvanično zatraže zaštitu Hrvata u BiH.

- Ne smemo propustiti ovu priliku, druge neće biti - poručio je.