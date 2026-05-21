Ogroman požar buknuo je na padinama Peruna kod Splita, vatrogasci su na terenu.
Hrvatska
STRAVIČNA BUKTINJA NA PADINAMA OKO SPLITA Vatra se rasplamsala neverovatnom brzinom, ljudi van sebe: "Izgleda gadno, sve se više širi" (FOTO)
U Podstrani, na području padina Peruna, kod Splita oko 18 sati buknuo je ogroman požar.
Požar je aktivan, a zahvaćeno područje nalazi se na južnim padinama Peruna. Vatrogasci su izašli na teren.
Foto: Printscreen/Youtube/Dalmacijadanas
- Izgleda gadno, dimi se iznad Podstrane. Plamen se sve više širi. Odjekuju i vatrogasne sirene - kaže jedan od očevidaca.
Kurir/Dalmacijadanas/24sata.hr
