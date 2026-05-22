Odluku je doneo Županijski sud u Zadru.

Osuđena je na godinu dana zatvora, koju neće služiti ako u roku od četiri godine ne počini novo krivično delo. Pored toga, mora ispuniti posebnu obavezu - da nadoknati vlasniku radnje štetu od 1.353,88 evra u roku od šest meseci.

Izrečena joj je i mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja pod nadzorom probacione službe.

Provalila u kiosk, pretila nožem

Incident se dogodio 20. oktobra prošle godine oko 20:30 časova u Varošu, u Zadru. Prodavac koji je te večeri radio rekao je da je žena sa medicinskom maskom na licu ušla u kiosk.

- Došla je iza pulta i izvadila nož, nakon čega sam se povukao. Otvorila je kasu, uzela novac koji je bio tamo i otišla bez reči - svedočio je prodavac. Dodao je da se ista osoba vratila dve ili tri nedelje kasnije, identično obučena u crnu jaknu sa kačketom i maskom na licu.

- Ovog puta sam izvadio suzavac i poprskao je. Izašla je napolje, a ja sam odmah obavestio poslodavca, koji je sve prijavio policiji. Policija je pratila i pronašla je - rekao je svedok.

Pokušala je sama da naplati dug za platu

Okrivljena je priznala zločin na sudu. Objasnila je da je bila zaposlena u tom objektu od oktobra 2024. do 25. februara 2025. godine i da joj poslodavac nije isplatio dve plate. Zato ga je prijavila Poreskoj upravi i Inspektoratu rada.

- Nisam mogla da dobijem svoju platu, pa sam tražila drugi način da dođem do novca. Pošto sam se plašila da ću zateći vlasnika u kiosku, uzela sam mali kuhinjski nož i maskirala se. Nisam bila nasilna prema prodavcu, nisam nikoga povredila, niti sam šta rekla. Samo sam iz kase uzela novac koji mi je poslodavac dugovao. Dugovao mi je oko 1.000 evra, a te večeri sam uzela oko 1.300 evra - rekla je okrivljena, dodajući da joj je žao zbog svega i da se kaje i da se tako nešto neće ponoviti.

Smanjena uračunljivost u vreme zločina

Sud je naložio psihijatrijski pregled koji je sprovela dr Arlena Sabljar. Utvrđeno je da devojka ima psihijatrijski poremećaj i da je u vreme zločina bila u impulsivnom dekompenzovanom stanju, verovatno izazvanom stresom. Stoga je zaključeno da je bila u stanju značajno smanjene uračunljivosti. Okrivljena je izjavila da se prethodno nije lečila kod psihijatra, ali da je spremna da se pridržava izrečene mere bezbednosti.

Sudsko veće je utvrdilo da je okrivljena postupala sa direktnim umišljajem. Kao olakšavajuće okolnosti uzelo je u obzir činjenicu da ranije nije bila osuđivana, njenu mladost, priznanje krivičnog dela, iskreno kajanje i spremnost da nadoknadi štetu. Ključna olakšavajuća okolnost bila je činjenica da je krivično delo izvršila u stanju znatno smanjene uračunljivosti, dok nisu utvrđene otežavajuće okolnosti. Sud je zaključio da su ispunjeni uslovi za ublažavanje kazne, čime se ipak može postići svrha kazne.