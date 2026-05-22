Prema dostupnim informacijama, niko nije teže povređen, a oštećeni deo je nakon incidenta privremeno prelepljen trakom.

Incident se dogodio 19. maja oko 8:20 časova, na peronu sa kog polazi autobus za Šibenik.

Video koji se pojavio na društvenim mrežama, a podelio ga je i predsednik zagrebačkog HDZ-a, Ivan Matijević, prikazuje trenutak kada se deo stakla odlomio i pao na peron među putnike.

Obnova stanice završena pre tri meseca

Autobuska stanica Zagreb je poslednjih meseci tema javne rasprave zbog stanja objekta i najavljenih investicija. U decembru je Jutarnji list pisao da je Grad Zagreb objavio nabavku vrednu 280.000 evra bez PDV-a za popravku čeličnih pragova i betonske nadstrešnice.

Prema dokumentaciji, pregled zgrade pokazao je ozbiljna oštećenja: čelične veze koje drže nadstrešnicu dugu 65 metara imaju uznapredovalu koroziju, na više mesta je vidljivo ljuštenje čelika, a delovi konstrukcije su izgubili deo svog poprečnog preseka.

U januaru je objavljeno da su na stanici završeni radovi vredni 480 hiljada evra, koji su obuhvatali postavljanje tri nova lifta, postavljanje podizne platforme i taktilnih traka za slabovide, kao i adaptaciju dva šaltera.

Autobuska stanica je tada najavila da će nastaviti ulaganje u objekat i 2026. godine, pre svega kroz radove na zaštiti i restauraciji nadstrešnice.

