Maturanti zagrebačkih srednjih škola okupili su se na Trgu bana Josipa Jelačića, odakle će u 12 sati krenuti u povorci prema Bundeku. U jednom trenutku grupa maturanata počela je da skandira "Ajmo, ajmo, ustaše".

Maturanti će do Bundeka ići rutom: Praška ulica, Trg Nikole Šubića Zrinskog, Štrosmajerov trg, Trg kralja Tomislava, Mihanovićeva ulica, Miramarska cesta, Ulica grada Vukovara, Ulica Hrvatske bratske zajednice, Most slobode, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana i Bundek.

Povorku će pratiti službe Hitne pomoći, saobraćajna policija, vatrogasci i obezbeđenje. Tokom programa na Bundeku dežuraće zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci i obezbeđenje kako bi proslava protekla bezbedno i bez većih problema.

Hrvatski maturanti u Zagrebu uzvikivali: Ajmo, ajmo, ustaše Foto: Printscreen/Index.hr

Program na Bundeku trajaće od 13 do 20 sati, a kroz događaj će maturante voditi animator Marko Petar Orešković.

Glavna zvezda muzičkog programa biće Miach. Pored nje nastupiće i TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro i Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes.

Posle završetka programa biće organizovane pojačane linije javnog gradskog prevoza kako bi se maturanti lakše vratili kućama.

Snimak divljačkog i šovinističkog ponašanja hrvatskih maturanata možete pogledati OVDE.

