Uz zvižduke, muzičke hitove i nekoliko incidenata, više od 9.000 zagrebačkih maturanata proslavilo je u petak svoj poslednji dan srednje škole povorkom od Trga bana Jelačića do Bundeka i simbolično zakoračilo u novu fazu života.

Zagrebački maturanti juče su tradicionalnom Norijadom obeležili svoj poslednji dan srednje škole, povorkom kroz grad i programom na Bundeku.

- Svi ovi timovi su već dobro uigrani, kao i način proslave. Samo u Zagrebu ima skoro 9.000 maturanata koji zatvaraju veliko poglavlje u svom životu i otvaraju novo - rekla je Dolenec. Poručila je maturantima da se lepo provedu, ali i da paze na sebe.

Na pitanje o neprimerenom ponašanju nekih maturanata, poput kidanja saobraćajnih znakova i vikanja "Idemo, ustaše" na glavnom trgu u Zagrebu, odakle je povorka krenula, Dolenec je rekla da su se takvi incidenti dešavali i prethodnih godina.

- Koliko ja znam, to su izolovani incidenti i sve ide u redu. Ako dođe do kršenja pravila i propisa, naravno da je na Ministarstvu unutrašnjih poslova da deluje - rekla je ona.

Nekoliko saobraćajnih znakova je srušeno na putu do Bundeka. Na snimku se vidi najmanje pet maturanata kako izvlače saobraćajni znak iz zemlje. Jedan maturant je bacio saobraćajni znak u prtljažnik automobila.

Povorka je uglavnom bila mirna, a pratili su je novi, ali stariji hitovi iz zvučnika instaliranih na kamionu koji je pratio maturante, a pridružili su im se i živi instrumenti.