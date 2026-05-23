Pre nekoliko dana Slobodna Dalmacija nezvanično je saznala da je Kristijan Aleksić, koji je 1994. ubio Marijanu Sučević, a 16. maja ove godine, kako se sumnja, u Drnišu života lišio 19-godišnjeg Luku Milovca, dok je boravio u Lepoglavi za svoje prvo ubistvo, kuvao mačke!

Iz Slobodne Dalmacije navode da prilikom saznanja vest nisu pustili iz jednostavnog razloga - nisu verovali da je to moguće. Međutim, u četvrtak uveče Angel Andonov, bivši zatvorenik, a danas advokat, koji je pre 20-ak godina zbog šverca 300 kilograma kokaina osuđen na zatvorsku kaznu i koji je boravio u Lepoglavi kada je u njoj bio i Kristijan Aleksić, u svojoj izjavi za RTL rekao je kako je Aleksić, između ostalog, u zatvoru zlostavljao mačke.

1/4 Vidi galeriju Ubica Kristijan Aleksić iz Drniša. Ubio dečaka Luku M. koji je radio kao dostavljač hrane. Foto: Radio Drniš printscreen

Dakle, Andonov nije izričito rekao na koji je način Aleksić zlostavljao mačke, ali je dao da se nasluti da je informacija koju je Slobodna Dalmacija dobila, mogla biti tačna.

- To je 100 posto istina! Voleo je Aleksić da sprema mačke kao "divljač", to mu je posebno bilo drago, a čak je "počastio" i jednog zatvorenika, koji je kasnije ubijen nakon što je izišao na slobodu. Kada mu je rekao da je spremio mačku za gulaš i kada je ovaj postao svestan šta je pojeo, sve je povratio - rekao je izvor Slobodnoj Dalmaciji.

Luka Milovac Foto: Društvene Mreže

Naravno, da bi dodatno proverili koliko ova priča o pripremanju mačaka u gulašu zaista "drži vodu", iz Slobodne Dalmacije uputili su Ministarstvu pravosuđa pitanje je li uopšte omogućeno zatvorenicima da sami pripremaju hranu?

Njihov odgovor je prenet u celosti:

- U skladu sa odredbama člana 137. Zakona o izvršenju kazni zatvora, beneficije predstavljaju skup podsticajnih mera usmerenih na ublažavanje negativnih efekata zatvora i podsticanje zatvorenika da uspešno završe program izvršenja kazne zatvora. Jedna od propisanih pogodnosti jeste mogućnost samostalne pripreme hrane i napitaka.

Hapšenje Kristijana Aleksića Foto: Printskrin You Tube/RTL

- U skladu sa odredbama člana 27. Pravilnika o tretmanu zatvorenika, navedena se pogodnost može odobriti u sobi u kojoj zatvorenik boravi ili u za to posebno određenom prostoru. Odobravanje pogodnosti nije automatsko niti predstavlja opšte pravo svih zatvorenika, već zavisi od više kriterijuma, uključujući vrstu kazneno-popravnog zavoda, odnosno zatvora, i uslove izdržavanja kazne, ponašanje zatvorenika, procenu uspešnosti sprovođenja programa izvršavanja kazne i procenu bezbednosnog rizika.

Monstrum iz Drniša, Kristijan Aleksić Foto: PU šibensko-kninska

- Shodno tome, pojedinačnim zatvorenicima kojima je odobrena takva pogodnost može se dozvoliti korišćenje uređaja za pripremu toplih napitaka ili jednostavne hrane, u skladu sa propisanim bezbednosnim uslovima i internim pravilima kazneno-popravnog zavoda, odnosno zatvora.