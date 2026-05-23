Dve maloletnice koje su u subotu nestale iz naselja Patkovac u Bjelovarskom kraju pronađene su žive i zdrave nakon potrage koja je trajala nekoliko sati od ranog popodneva.

Nestanak je zabeležen nešto posle 12 časova, a zvanično je prijavljen policiji u 14.05 časova, nakon čega je odmah pokrenuta opsežna potraga.

U potrazi su učestvovali policajci, pripadnici Hrvatske nacionalne službe za katastrofe i vanredne situacije, lokalni stanovnici i lovci, koji su zajedno pretraživali šire područje oko naselja i okolni teren. Potraga je trajala nekoliko sati i završena je srećnim ishodom. Devojčice su pronađene nešto pre 18:00 časova, a lokalnim portalima je potvrđeno da su u dobrom zdravstvenom stanju.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o dvema trinaestogodišnjim devojčicama. Okolnosti nestanka nisu detaljno objavljene.

Kurir.rs/Večernji

