Maturanti Tehnička škola Zadar priredili su nesvakidašnje iznenađenje svojoj razrednoj starešini i profesorki Nini Lučić – i za kraj školovanja poklonili su joj automobil, jer, kako kaže "videli su da ide peške po kiši i suncu".

Njeno odeljenje broji 19 učenika — 15 dečaka i 4 devojčice, smer vazduhoplovni tehničar, a snimak emotivnog trenutka, na kojem se automobil približava školi dok učenici uzvikuju "iznenađenje", brzo je postao viralan širom regiona.

Profesorka, vidno šokirana i dirnuta, nije mogla da sakrije emocije, dok su joj učenici prilazili uz aplauz i zagrljaje.

- Još sam u šoku. Nisam ni slutila da ovako nešto spremaju. Kasnije su mi rekli da su dugo planirali iznenađenje - ispričala je Nina Lučić.

Kako navodi, radi u više škola kako bi popunila fond časova i svuda je odlazila peške jer nije imala automobil.

- Videli su me kako idem po suncu i po kiši, kako se nekad smrzavam usput. Znali su da planiram da kupim auto i preduhitrili su me - rekla je profesorka.

Nina Lučić je diplomirana sociološkinja, samohrana majka dvojice sinova, a iza sebe ima i tešku borbu sa karcinomom dojke.

- Znali su kroz šta sam prošla i trudili su se da mi olakšaju svaki dan u školi. To su divna deca... Ta deca su čista ljubav - poručila je emotivna razredna starešina.

A kada su se slegli utisci...

- Kada me pitaju kako sam, kažem im — dobro sam kada vas vidim. Neopisivo će mi nedostajati i ovi naši poslednji dani u školi bili su veoma emotivno zahtevni, teški, ali puni ljubavi - kaže Nina.

Bila je na ekskurziji u Španiji sa svojim maturantima, nakon čega je usledila vesela maturska zabava, a onda su joj priredili nesvakidašnje iznenađenje.

- Tog jutra sam očekivala da dođu u školu, puste balone unutra kao razredi pre njih. Videla sam direktora i pedagoga u blizini, ali sam mislila da su došli da dočekaju učenike... A onda taj automobil... Ostala sam bez reči. Posle sam morala da sednem, mislila sam da će mi pozliti od uzbuđenja - dodala je.

Kako kaže, moraće da uplati dodatne časove vožnje jer 10 godina nije vozila, ali jedva čeka da sedne za volan.