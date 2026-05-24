U mestu Uljanik kod Garešnice jutros se dogodila saobraćajna nezgoda kada je automobil sleteo sa puta i završio na boku u dvorištu porodične kuće.

Kako je saopštila Javna vatrogasna jedinica Garešnica, vozačica je uspela sama da izađe iz vozila pre dolaska hitnih službi, a potom ju je preuzela ekipa Hitne pomoći iz Garešnice.

Vatrogasci su naveli da nije bilo potrebe za tehničkim izvlačenjem iz automobila.

- Po dolasku vatrogasaca utvrđeno je da nije bilo potrebe za tehničkim izvlačenjem osobe iz vozila, budući da je sama izašla iz automobila. Osobu je preuzela i zbrinula Hitna medicinska pomoć Garešnica - saopštili su vatrogasci.

Foto: JVP Garešnica

Nakon toga obezbedili su mesto nezgode i preduzeli preventivne mere kako bi sprečili eventualno izbijanje požara na vozilu.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 6.40 časova, kada je 29-godišnja vozačica automobila daruvarskih registarskih oznaka izgubila kontrolu nad vozilom.

Kako se navodi, brzinu nije prilagodila uslovima na putu, zbog čega je desnim točkovima zahvatila bankinu, nakon čega je automobil sleteo u odvodni kanal, probio ogradu dvorišta i udario u zid porodične kuće u vlasništvu 71-godišnjeg muškarca.

Foto: JVP Garešnica

U nezgodi nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta na automobilu, ogradi i kući.

Policija je alkotestirala vozačicu i utvrdila da je imala 1,43 promila alkohola u organizmu. Zbog počinjenih saobraćajnih prekršaja sankcionisana je na licu mesta, a protiv nje će biti podnet i prekršajni nalog zbog vožnje pod dejstvom alkohola.