EVAKUISAN SUD U ZAGREBU! Jake policijske snage okružile zgradu, ispituje se da li je dojava o bombi bila tačna
Županijski sud u Zagrebu hitno je evakuisan nakon što je stigla dramatična dojava da je u zgradi postavljena eksplozivna naprava.
Prema prvim informacijama sa terena, unutar objekta je odmah proglašena uzbuna, a zaposleni, stranke i sve druge osobe koje su se u tom trenutku zatekle u prostorijama suda ekspresno su udaljene na bezbednu udaljenost.
Ispred same zgrade suda trenutno se nalaze jake snage policijskih službenika koje obezbeđuju kompletan prostor i strogo nadziru sve prilaze zgradi, dok je u celom kvartu zavladala napetost.
Zagrebačka policija hitno postupa prema strogo definisanom protokolu za ovakve krizne situacije, a na lice mesta upućene su i specijalizovane ekipe.
Zgrada suda je potpuno blokirana i u njoj se sprovodi detaljan kontradiverzioni pregled kako bi se utvrdilo da li u objektu zaista postoji skrivena bomba.
Za sada nema nikakvih zvaničnih informacija o tome da li je u prostorijama pronađena eksplozivna naprava, a nadležni organi se još uvek nisu oglasili o tome ko stoji iza ove pretnje koja je u potpunosti paralizovala rad jedne od najvažnijih pravosudnih institucija u Hrvatskoj.
(Kurir.rs/Jutarnji)