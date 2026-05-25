Ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu za ubistvo studentkinje Mihaele Berak (21) na Županijskom sudu u Osijeku neće se završiti tako brzo kako se očekivalo, pošto je sudsko veće pod predsedavanjem sudije Antuna Bušića donelo odluku da kao svedoke neposredno ispita trojicu zaposlenih u Hitnoj medicinskoj pomoći.

Reč je o medicinskim radnicima koji su prvi došli na mesto događaja 20. septembra 2023. godine, kada je studentkinja usmrćena u Smažilovom stanu nakon što je policajac u nju ispalio smrtonosni hitac iz službenog pištolja.

Traži se dolazak radnika Hitne pomoći

Predlog za saslušanje podneo je Davor Ćavar, punomoćnik porodice Berak, tražeći da se radnik hitne pomoći Luka Novaković ispita na okolnosti psihofizičkog stanja optuženog neposredno nakon događaja, što je ključna tačka koju je problematizovao i Visoki kazneni sud u svojoj ukidbenoj odluci.

Ova faza postupka pokrenuta je jer su svedoci koji su među prvima stigli u stan, uključujući komšije i pojedine policajce, tvrdili da je Smažil bio u stanju šoka, uplašen i izgubljen, dok je vođa uviđajne ekipe Goran Žulj, koji je stigao nešto kasnije, izjavio da je optuženi bio potpuno smiren, sabran i bez emocija.

Utvrđivanje Smažilovog stvarnog stanja postalo je ključno jer je optuženi prvobitno tvrdio da se devojka sama ubila. Visoki kazneni sud je ukinuo prvu prvostepenu presudu kojom je bivši policajac bio osuđen na 18 godina zatvora upravo zbog toga što sudsko veće u prethodnom postupku uopšte nije analiziralo ove suprotne iskaze svedoka o ponašanju optuženog odmah nakon pucnja.

Pobuna odbrane i proširenje liste svedoka na zahtev advokata

Smažilov branitelj Srb oštro se protivio ispitivanju radnika Hitne pomoći, navodeći da je činjenično stanje već dovoljno utvrđeno i da ovaj potez smatra nekorektnim pokušajem odugovlačenja postupka, s obzirom na to da se ime svedoka provlači kroz spis od samog početka.

Advokat odbrane je naglasio da se u ponovljenom postupku složio sa svim predlozima optužbe i čitanjem dokumenata bez ponovnog pozivanja svedoka, ali je dodao da, ukoliko sud ipak prihvati ispitivanje Novakovića, onda insistira da se na sud pozovu i ispitaju apsolutno svi zaposleni iz tima Hitne medicinske pomoći koji su te večeri intervenisali.

Saglasnost tužilaštva i čitanje obimnog sudskog spisa

Sa ovim proširenim predlogom odbrane ekspresno su se usaglasili i tužiteljka Jasmina Bošnjak i punomoćnik porodice Ćavar, nakon čega je sudsko veće donelo zvaničnu odluku o njihovom saslušanju.