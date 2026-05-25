Zemljotres jačine 3,7 stepeni Rihtera registrovan je u Hrvatskoj, u blizini Vrlike, u ponedeljak popodne.
TRESLO SE TLO U HRVATSKOJ! Detektovan zemljotres jačine 3,7 stepeni Rihtera u blizini Vrlike
Zemljotres jačine 3,7 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 25. maja 2026. godina u 17,25 časova, na području Hrvatske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama 43.8581 severne geografske širine i 16.4703 istočne geografske dužine, u blizini Vrlike
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.
Nadležne službe prate situaciju.
