Zemljotres jačine 3,7 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 25. maja 2026. godina u 17,25 časova, na području Hrvatske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama 43.8581 severne geografske širine i 16.4703 istočne geografske dužine, u blizini Vrlike

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.

Nadležne službe prate situaciju.

