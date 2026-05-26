Slušaj vest

Hrvatska policija primila je jutros oko 8.00 dojavu da se na području Bilišana dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je autobus sleteo sa puta.

Odmah po dojavi, na mesto događaja upućene su sve hitne službe koje su započele zbrinjavanje putnika i osiguravanje lokacije.

Prema raspoloživim informacijama, reč je o saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao autobus, preciznije minibus registarskih oznaka iz Zadra.

Vozilo je saobraćalo na redovnoj relaciji Muškovci – Obrovac, a u trenutku sletanja prevozilo je učenike prema školama u Obrovcu.

Tri osobe dobile lekarsku pomoć

Za sada su tri osobe upućene na pružanje lekarske pomoći kako bi se utvrdio stepen povreda, dok su ostali putnici iz minibusa uspešno zbrinuti na licu mesta.