Kristina Šušnjara iz Trilja, dvadesetogodišnja devojka je nestala 2008. godine kada je stopirala do Sinja gde je trebalo da se nađe sa prijateljicom. Kristina se nikada nije vratila kući, a privatni detektiv Braca Zdravković je na svom Jutjub kanalu obradio ovaj slučaj ubistva.

Ko je bila Kristina?

Ubistvo mlade Kristine se desilo u opštini Trilj u selu Donji Dolac na dan samog Bogojavljenja. Kristina je rođena 24. jula 1987. godine u Sinju. Živela je u selu Vedrine i bila je prvo dete svojih pobožnih roditelja. Ova devojka je vaspitavana u jednom tradicionalnom hrišćanskom duhu.

Kristina Šušnjara

"Po završenoj srednjoj školi upisuje Ekonomski fakultet u Splitu. Kada je otišla u Split ona je u stvari videla da je to mnogo drugačije mesto od njenog rodnog Trilja i da su mentalitet i razmišljanje ljudi u ovom velikom mestu sasvim drugačiji od mesta u kome je ona živela. Međutim ona je napravila jedan svoj krug prijatelja koji su imali isto razmišljanje kao i ona. I sa njima se i družila. Zapravo to su bile devojke koje su isto bile pobožne, iz pobožnih porodica i redovno su išle svake nedelje u crkvu", počeo je priču Zdravković i nastavio:

"Ova prelepa devojka nailazila je na mnoga iskušenja u gradu Splitu. Međutim ona je čvrsto bila rešena da ostane devica sve dok ne uđe u brak. Kristina pored vere i crkvene muzike koju je slušala dok je obavljala te obaveze u crkvi i oko crkve volela je da sluša i rok. Kristina je uglavnom svoje vreme provodila učeći znači na univerzitetu u Splitu, a vikende je provodila kod svojih roditelja, gde je majci i ocu pomagala u raznim poslovima. Imala je i mlađeg brata Luku. Kristina i Luka su se jako lepo slagali, kao pravi brat i sestra. Cenio ju je i pazio kao malo vode na dlanu", ispričao je privatni detektiv o životu mlade Kristine.

Kobni dan i ubistvo Kristine Šušnjare

Dan pred Bogojavljenje 5. januara došlo je do stravičnog zločina i život mlade Kristine je ugašen.

"Celog tog dana se Kristina sa porodicom pripremala za nadolazeće Bogojavljenje koje je u ponoć, između 5. i 6. januara. Negde u toku dana ona se čula sa svojim drugaricama iz Sinja i dogovorile su se da se nađu u jednom kafiću između 9 i 9.30 tog petog januara, a posle toga da odu zajedno ispred Sinjske katedrale da dočekaju Bogojavljenje. Ona je sa nestrpljenjem čekala trenutak kada će krenuti za Sinj i dogovorila se sa svojim bratom Lukom da je od kuće odbaci kolima do Triljskog mosta na reci Cetini, gde bi ona kasnije stopom otišla za Sinj", ispričao je detektiv Braca Zdravković.

Kristina Šušnjara

Kristina je stopirala kao po dogovoru i naišao je mladić u zelenom "golfu". Devojka je prišla, razgovarala je sa vozačem i ušla je u automobil. Od tog trenutka gubi se svaki trag golf-u trojci, a nažalost i samoj Kristini. Odmah sutradan nastaje velika panika u celom mestu. Njen otac Ivica dolazi u policijsku ispostavu u Trilju i prijavljuje nestanak svoje ćerke Kristine Šušnjare. Policija odmah organizuje veliku potragu za ovom devojkom.

Pozvali su kao pomoć i vatrogasce i gorsku službu, a i pripadnike vojske. Tražili su je i helikopteri. Međutim nikakvog rezultata nije bilo i prošla je skoro cela nedelja. Dvanaestog januara negde oko 15 sati jedan čovek je krenuo sa svojim psom da bi ga trenirao za lov i tada je pas nešto nanjušio.

"Čovek je prvo je pomislio da je to lutka, ali je ubrzo shvatio da se radi o telu nesrećne devojke. Telo je bilo do pola nago. Ubica je preko glave ostavio jaknu tako da se lice devojke nije odmah videlo. Odmah je otišao, nazvao je policiju, a kada su došli prosto su bili ubeđeni da se radi o Kristini Šušnjar. Odmah su telo prebacili na sudsku medicinu u Split gde je urađena obdukcija i posle urađene obdukcije, zbog strašnog izgleda njenog lica koje je bilo prosto unakaženo, identifikacija je urađena putem otisaka prstiju. Crne slutnje pokazale su se istinitima - to je bila Kristina", ispričao je detektiv.

Kristinin ubica

Cela Hrvatska je bila u šoku nakon strašnog saznanja, kao i ceo region. Hronike su detaljno obaveštavale javnost kada je ova devojka nestala, kako se to tačno desilo. Bilo je jasno da je ova devojka ubijena na jedan monstruozan način. Svi su počeli da tragaju za čovekom ko je te večeri u 20 časova i 20 minuta na Triljskom mostu vozio zeleni golf sa sportskim felnama. Policija je pozvala i Petra Pezelja koji je imao sličan automobil navedene boje. Međutim ovaj dečko je ispričao gde je bio te večeri u toliko časova i po svemu onome što je on rekao imao je zapravo siguran alibi. Deset ljudi je moglo da posvedoči da se on u tom trenutku nije nalazio na navedenom mostu, već 20 km dalje u jednom kafeu gde je pio sa svojim društvom.

"Policija je na sve moguće načine pokušavala da operativno obradi ovog mladića, međutim on je bio potpuno čist. Pustili su ga kući, a i on je jedva čekao da dođe u svoj dom. A zašto? Ne zato što je bio željan porodičnog znači okruženja i idile već je jedva čekao da postavi neka pitanja svom starijem bratu Luki Pezelju", ispričao je detektiv i nastavio.

"Braća Pezelj su rođena u opštini Trilj i živeli su u selu Donji Dolac, upravo u onom selu gde je kilometar od njihove kuće pronađena Kristina Šušnjara. Oni su bili sinovi Antea i Radojke Pezelj. Otac Ante nažalost je oboleo vrlo mlad i morao je da napusti posao tako da je majka Radojka izdržavala celu porodicu", rekao je detetiv i objasnio da je Luka bio pristojan mladić, da je uvek dolazio na vreme kući i da je njegovom bratu bilo čudno što se baš tog dana kada je nestala devojka Kristina, on vratio posle tri ujutru.

Luka je ubrzo priznao svom bratu šta je uradio i onda su zajedno otišli do policije.

"Tačno oko 15 sati u zgradu policijske ispostave u Sinju ulaze braća Pezelj. Luka priznaje da je te večeri ubio Kristinu Šušnjaru. Šta je zapravo Luka ispričao policiji? On je rekao da je te večeri ostavio brata u kafeu sa svojim društvom a on je otišao do benzinske stanice kako bi sipao gorivo. Po povratku sa benzinske stanice on je na mostu zapazio autostoperku koju je navodno znao iz viđenja. Stao je i pitao je gde ona ide? Ona je rekla da putuje za Sinj, a on je ubrzo prepoznao da je to Kristina. Rekao je da nema problema, da će je on odvesti tamo jer i on ima nekog posla u Sinju. Kristina je ušla u automobil i oni su krenuli ka Sinju. Međutim u tom trenutku Luka je rekao da mora da ode prvo do njegove kuće koja je 20 km udaljena od mosta u suprotnom pravcu od Sinja da bi uzeo novac jer kako je rekao isti je potrošio za gorivo. U početku Kristina je bila zbunjena, a kako je ispričao, devojka je burno reagovala jer nije htela da ide sa njim i htela je da izađe napolje. Ispričao je da je Kristina izašla iz kola, da se saplela i udarila glavom i da je tako preminula", rekao je Zdravković.

Uhapšeni ubica

Međutim nalaz sudske medicine i veštaka je govorio nešto sasvim drugačije. Kristina nije umrla tako što je pala, već je dobila više udaraca tupim predmetom u predelu glave. Na pitanje policije koje je postavila Luki kako objašnjava to da je ona bila prosto unakažena u predelu glave i po nekim delovima tela, Luka je ćutao. Kasnije je priznao da je pokušao da ima intimni odnos sa ovom devojkom i da ga je ona odbila. Luka je zatim uzeo francuski ključ i više puta udario Kristinu u predelu glave. Veštaci su ustanovili da je to bilo tačno 16 puta i da se to dogodilo u samom autu.

"Luka je u tom trenutku shvatio šta je uradio i uhvatio ga je strah. Posle kada je bacio nesrećnu devojku u jamu on je odvezao automobil do kuće da bi ga oprao od Kristinine krvi i da bi iz gepeka uzeo njene stvari koje je spalio u kaminu. Posle pranja automobila i sedišta od Kristinine krvi, Luka odlazi tim istim autom da bi se našao sa svojim bratom i društvom kako bi brata vratio kući i da bi naravno bio viđen u tom društvu te večeri i na neki način sebi napravio alibi. Luka je rekao da kasni zato što je morao da ide do Sinja da se vidi sa jednom prijateljicom, što su svi prihvatili", ispričao je Zdravković na svom jutjub kanalu "AGAMEMNON Production".

Inače, celo mesto je bilo šokirano ubistvom a ni dan danas ne zaboravljaju detalje brutalnog zločina.

Kako su pisali hrvatski mediji, suočen sa dokazima, Pezelj je konačno priznao istinu. Nakon što je ona odbila, pretukao ju je francuskim ključem i drugim tupim predmetom. Njeno telo je bacio u jarugu, a njene stvari, odeću i mobilni telefon, spalio je u kaminu. Nakon svega, vratio se kući, a zatim otišao u kafić u Trilju. Tokom istrage, kako je kasnije svedočio inspektor Branko Grubišić, nijednog trenutka nije pokazao kajanje.

Suđenje na Županijskom sudu u Splitu, kojim je predsedavao sudija Bruno Klajn, pratila je cela Hrvatska. Tužilac, opisujući Kristinu kao lepu i inteligentnu devojku sa čvrstim moralnim principima, tražio je maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Odbrana je, s druge strane, pokušala da prekvalifikuje zločin u "obično" ubistvo, tvrdeći da nije bilo okrutnosti jer je žrtva navodno preminula nakon prvog udarca, što je patolog opovrgao nalazom šest odbrambenih povreda.