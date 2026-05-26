Na osiječkoj plaži Kopika, 41-godišnja žena je rekla da je imala neprijatno iskustvo dok je šetala svog psa u ranim jutarnjim satima. Prema njenim rečima, stariji muškarac je prvo pokušao da započne razgovor sa njom, ali je ubrzo "izvadio polni organ i počeo da masturbira pred njom, dok ju je, kako kaže, i verbalno provocirao i davao neprimerene komentare".

Žena tvrdi da istog muškarca viđa u istom kraju već oko pet godina i da ga je u više navrata prijavljivala policiji i upozoravala na njegovo ponašanje. Kaže da ga često viđa u autu ili blizu šetališta, i da, prema njenim iskustvima, "jedan muškarac masturbira u autu već pet godina i mnogo puta sam ga prijavljivala".

Ona je takođe opisala da se u ovom konkretnom slučaju situacija dodatno pogoršala jer je nakon prvog prilaska muškarac krenuo za njom, zatim ponovio čin i prišao joj uprkos njenom pokušaju da izbegne kontakt. U jednom trenutku, kaže, okliznula se i pala u blato.

- Uhvatio me je adrenalin i počela sam jako da vičem na njega. Rekla sam mu da je perverznjak, na šta se on trznuo i pobegao - rekla je žena.

Nakon njene reakcije, muškarac je potrčao prema prostoru pored vode i kafića, gde ga više nije mogla pratiti. Ubrzo nakon incidenta, zaposleni koji rade u tom prostoru su joj prišli i proverili da li je dobro, ali prema njenim rečima, "očigledno su čuli viku, ali nisu uspeli da vide šta radi", jer se sve dogodilo tako brzo.

Žena ističe da ovo nije izolovan slučaj i da je ranije bila svedok sličnih situacija na drugim lokacijama u Osijeku, uključujući parkove gde su deca bila u blizini, na primer tokom obuke. Ona kaže da je zbog svog profesionalnog iskustva u radu sa decom i socijalno ugroženim osobama posebno osetljiva na takve situacije i da ima snažnu potrebu da reaguje i upozori javnost.

Dodaje i da je više puta pokušala da podstakne institucije da efikasnije reše problem kroz prijave i upozorenja, ali da ima utisak da se počinioci vraćaju na ista mesta posle kratkog vremena ili nastavljaju sa istim ponašanjem.

Policija je potvrdila da je od početka godine primila više prijava vezanih za slična kršenja javnog reda i mira na području Osijeka. Za takva dela propisane su novčane kazne ili kratkotrajne zatvorske kazne, u zavisnosti od okolnosti slučaja.

U međuvremenu, na društvenim mrežama pojavile su se i druge objave građana koji tvrde da su bili svedoci sličnih situacija na raznim lokacijama u gradu.