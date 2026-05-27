Hrvatsku je pogodio zemljotres jačine 3,0 stepena po Rihteru, javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Hrvatski mediji pišu da je potres bio jačine 4,1.

Zemljotres je bio na 11 kilometara od Siska, a 57km od Zagreba.

"Bogami trese, samo ne znam do kada će to kuće izdržati", "jako je zatresao i grunuo", "jak udar, dobro se treslo, kao bomba da je pukla", neki su od komentara svedoka zemljotresa na sajtu EMSC-a.

