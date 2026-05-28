Vozač riječke Čistoće kažnjen je sa 650 evra jer je kamionom za odvoz otpada udario u zid i ogradu zgrade u Viškovu, nakon čega je napustio mesto nesreće bez ostavljanja podataka vlasnicima oštećene imovine. Presudu je doneo Opštinski sud u Rijeci.

Prema presudi, muškarac je 31. januara 2023. godine oko 11:50 sati u naselju Dovičići u Viškovu vozio kamion za odvoz komunalnog otpada unazad, a da se prethodno nije uverio može li tu radnju izvršiti na siguran način.

Tom prilikom kamionom je udario u betonski potporni zid i metalnu ogradu prilaza parkingu stambene zgrade, pri čemu je pričinjena materijalna šteta.

Sud je utvrdio i da je nakon nesreće napustio mesto događaja, a da vlasnicima nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu.

Vozač je tokom postupka priznao prekršaje, ali je naveo da je odmah nakon nesreće nazvao nadređenog u komunalnom preduzeću, koji mu je rekao da nastavi s poslom i odvozom otpada te da će on obavestiti nadležne službe.

Sud mu je za izazivanje nesreće izrekao kaznu od 260 evra, a za napuštanje mesta nesreće dodatnih 390 evra, odnosno ukupno 650 evra.

Uz to, mora platiti i oko pedeset evra sudskih troškova.

Tužilaštvo je tražilo i šestomesečnu zabranu upravljanja vozilima C kategorije, ali sud taj zahtev nije prihvatio.

Sudija je ocenila da bi takva mera bila nesrazmerna težini prekršaja, posebno imajući u vidu okolnosti koje je vozač naveo u svojoj odbrani.