DEVOJKA KOJA JE KRVNIČKI MLATILA ČOVEKA NASRED ULICE OSTAJE IZA REŠETAKA: Ovo joj nije prvi put! Zatekla svog momka sa devojkom, pa potegla nož (VIDEO)
Tu odluku doneo je sud u Zagrebu koji joj je produžio tu meru, a istovremeno je Opštinsko kazneno državno tužilaštvo protiv nje podiglo i optužnicu.
- Pritvor je produžen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Produžava se na neodređeno vreme, s tim da se opravdanost mere provjerava svaka dva meseca. Na to imamo pravo žalbe i žalićemo se - potvrdio je njen advokat Ivan Bandić.
Podsetimo, zagrebačka policija ranije je objavila da se napad dogodio u subotu, 2. maja, oko četiri sata ujutro, na raskrsnici Ilice i Tomićeve u centru Zagreba. Prema navodima policije, 20-godišnjakinja je verbalno i fizički napala 37-godišnjeg državljanina Filipina, koji je u Hrvatskoj boravio kao turista.
Policija je nakon kriminalističke obrade protiv nje podnela krivičnu prijavu zbog nasilničkog ponašanja. Sud joj je potom odredio pritvor u trajanju od 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.
Matea O. je u trenutku napada na filipinskog turistu već bila pod merama zabrane zbog ranijeg incidenta.
Prema ranijim informacijama, radilo se o slučaju u kom je nasrnula na devojku koju je zatekla sa svojim dečkom. U tom nasilnom ispadu, prema dostupnim informacijama, devojci je pretila i dohvatila nož.
Odbrana je i tada tražila blaže mere, ali sud to nije prihvatio. Sada je pritvor produžen, a odbrana je najavila žalbu.