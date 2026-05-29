Tu odluku doneo je sud u Zagrebu koji joj je produžio tu meru, a istovremeno je Opštinsko kazneno državno tužilaštvo protiv nje podiglo i optužnicu.

- Pritvor je produžen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Produžava se na neodređeno vreme, s tim da se opravdanost mere provjerava svaka dva meseca. Na to imamo pravo žalbe i žalićemo se - potvrdio je njen advokat Ivan Bandić.

Podsetimo, zagrebačka policija ranije je objavila da se napad dogodio u subotu, 2. maja, oko četiri sata ujutro, na raskrsnici Ilice i Tomićeve u centru Zagreba. Prema navodima policije, 20-godišnjakinja je verbalno i fizički napala 37-godišnjeg državljanina Filipina, koji je u Hrvatskoj boravio kao turista.

Policija je nakon kriminalističke obrade protiv nje podnela krivičnu prijavu zbog nasilničkog ponašanja. Sud joj je potom odredio pritvor u trajanju od 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Matea O. je u trenutku napada na filipinskog turistu već bila pod merama zabrane zbog ranijeg incidenta.

Prema ranijim informacijama, radilo se o slučaju u kom je nasrnula na devojku koju je zatekla sa svojim dečkom. U tom nasilnom ispadu, prema dostupnim informacijama, devojci je pretila i dohvatila nož.