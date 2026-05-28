Dodajte Kurir u vaš Google izbor

NAKON TALASA LAŽNIH DOJAVA U APRILU TRI OSOBE UHAPŠENE I OPTUŽENE ZA TERORIZAM

NAKON TALASA LAŽNIH DOJAVA U APRILU TRI OSOBE UHAPŠENE I OPTUŽENE ZA TERORIZAM

Slušaj vest

U gimnaziji Lucijana Vranjanina u Zagrebu jutros je stigla dojava o bombi, nakon čega je stigla policija je na terenu.

Hrvatski Jutarnji list nezvanično saznaje da su učenici već vraćeni na nastavu.

Indeks javlja da su još neke osnovne i srednje škole u Zagrebu jutros ponovo dobile dojavu o bombi.

Tokom aprila 2024. Hrvatsku je pogodio talas lažnih dojava o postavljenim bombama u školama i drugim institucijama.

Te dojave su izazvale popriličan haos, jer su ciljale mesta sa velikim brojem ljudi, primoravajući policiju na masovne evakuacije i detaljne pregledne objekata.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Policija je krajem mjeseca potvrdila hapšenje tri mlađe osobe koje se sumnjiče da su povezane sa slanjem čak oko 220 lažnih pretećih mejlova.