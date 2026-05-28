NOVE DOJAVE O BOMBAMA U ZAGREBAČKIM ŠKOLAMA! Policija stigla u gimnaziju, "na meti" i osnovci i srednkoškolci
U gimnaziji Lucijana Vranjanina u Zagrebu jutros je stigla dojava o bombi, nakon čega je stigla policija je na terenu.
Hrvatski Jutarnji list nezvanično saznaje da su učenici već vraćeni na nastavu.
Indeks javlja da su još neke osnovne i srednje škole u Zagrebu jutros ponovo dobile dojavu o bombi.
Tokom aprila 2024. Hrvatsku je pogodio talas lažnih dojava o postavljenim bombama u školama i drugim institucijama.
Te dojave su izazvale popriličan haos, jer su ciljale mesta sa velikim brojem ljudi, primoravajući policiju na masovne evakuacije i detaljne pregledne objekata.
Policija je krajem mjeseca potvrdila hapšenje tri mlađe osobe koje se sumnjiče da su povezane sa slanjem čak oko 220 lažnih pretećih mejlova.
Protiv uhapšenih su podnete krivične prijave za teži oblik krivičnog dela – terorizam, a ne samo lažnu uzbunu, s obzirom na to da su poruke poslate sa ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva i tačno su ciljale obrazovne ustanove i medijske kuće.
(Kurir.rs/Jutarnji list/Index)