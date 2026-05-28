Policijski službenici Službe za privredni kriminal i korupciju sumnjaju da je 29-godišnjak krivično delo počinio u periodu od jula 2023. do decembra 2024. godine, saopštila je Policijska uprava osječko-baranjska.

Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 29-godišnjak, kao odgovorno lice, iskoristio svoj položaj i ovlašćenja raspolaganja novčanim sredstvima društva.

Sumnja se da je u više navrata uzimao gotovinski pazar iz kase, kao i da je sebi isplaćivao novac sa žiro računa firme.

Ukupan iznos koji je na taj način navodno prisvojio premašuje 35.000 evra. U poslovnoj dokumentaciji nije evidentirano da su ta sredstva utrošena u poslovne svrhe, čime je privrednom društvu naneta velika materijalna šteta.

Protiv osumnjičenog sledi prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Osijeku.

(Kurir.rs/Index.hr)

