Slušaj vest

Gradonačelnik Vukovara, Marijan Pavliček izjavio je da na koncerte Marka Perkovića Tompsona dolaze ljudi "patriotski osvešćeni, a ne s mržnjom", komentarišući stav vukovarskog ogranka Samostalne srpske demokratske stranke (SDSS) da će njegov koncert u Vukovaru, najavljen za avgust, dovesti do novih podela među građanima.

- Ljudi na koncert Marka Perkovića Tompsona ne dolaze s mržnjom nego zato što vole takvu vrstu muzike i zato što su domoljubno osvešćeni. Nijedan pripadnik srpske nacionalne manjine ne mora da se plaši - rekao je Pavliček.

1/11 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA

Dodao je da Tompson u Vukovaru nije nastupao već godinama, kao i da će koncert u avgustu imati humanitarni karakter.

Podsetio je da na Tompsonovim koncertima u Zagrebu i Sinju "nije zabeležen nijedan incident", kao i da je "pre koncerta hiljade ljudi prolazilo pored parkiranog automobila beogradskih registracija i da se ništa nije dogodilo".

1/14 Vidi galeriju - Foto: Printskrin, INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, Profimedia, Youtube prtscr / 01portal

Pavliček je rekao i da je Grad Vukovar suorganizator koncerta, zajedno sa timom Marka Perkovića Tompsona, i da će Grad obezbediti prostor za održavanje koncerta.