SDSS UPOZORAVA NA OPASNOST ZBOG TOMPSONOVOG KONCERTA U VUKOVARU! Stigao šokantan odgovor gradonačelnika: "Srbi ne bojte se, tu će doći domoljubi"
Gradonačelnik Vukovara, Marijan Pavliček izjavio je da na koncerte Marka Perkovića Tompsona dolaze ljudi "patriotski osvešćeni, a ne s mržnjom", komentarišući stav vukovarskog ogranka Samostalne srpske demokratske stranke (SDSS) da će njegov koncert u Vukovaru, najavljen za avgust, dovesti do novih podela među građanima.
- Ljudi na koncert Marka Perkovića Tompsona ne dolaze s mržnjom nego zato što vole takvu vrstu muzike i zato što su domoljubno osvešćeni. Nijedan pripadnik srpske nacionalne manjine ne mora da se plaši - rekao je Pavliček.
Dodao je da Tompson u Vukovaru nije nastupao već godinama, kao i da će koncert u avgustu imati humanitarni karakter.
Podsetio je da na Tompsonovim koncertima u Zagrebu i Sinju "nije zabeležen nijedan incident", kao i da je "pre koncerta hiljade ljudi prolazilo pored parkiranog automobila beogradskih registracija i da se ništa nije dogodilo".
Pavliček je rekao i da je Grad Vukovar suorganizator koncerta, zajedno sa timom Marka Perkovića Tompsona, i da će Grad obezbediti prostor za održavanje koncerta.
Iz SDSS-a su ranije saopštili da postoji ozbiljna zabrinutost zbog mogućih posledica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu. Naveli su i da je reč o događaju visokog bezbednosnog i društvenog rizika.
