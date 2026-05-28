Gradonačelnik Vukovara, Marijan Pavliček izjavio je da na koncerte Marka Perkovića Tompsona dolaze ljudi "patriotski osvešćeni, a ne s mržnjom", komentarišući stav vukovarskog ogranka Samostalne srpske demokratske stranke (SDSS) da će njegov koncert u Vukovaru, najavljen za avgust, dovesti do novih podela među građanima.

- Ljudi na koncert Marka Perkovića Tompsona ne dolaze s mržnjom nego zato što vole takvu vrstu muzike i zato što su domoljubno osvešćeni. Nijedan pripadnik srpske nacionalne manjine ne mora da se plaši - rekao je Pavliček.

Dodao je da Tompson u Vukovaru nije nastupao već godinama, kao i da će koncert u avgustu imati humanitarni karakter.

Podsetio je da na Tompsonovim koncertima u Zagrebu i Sinju "nije zabeležen nijedan incident", kao i da je "pre koncerta hiljade ljudi prolazilo pored parkiranog automobila beogradskih registracija i da se ništa nije dogodilo".

Pavliček je rekao i da je Grad Vukovar suorganizator koncerta, zajedno sa timom Marka Perkovića Tompsona, i da će Grad obezbediti prostor za održavanje koncerta.

Iz SDSS-a su ranije saopštili da postoji ozbiljna zabrinutost zbog mogućih posledica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu. Naveli su i da je reč o događaju visokog bezbednosnog i društvenog rizika.

