Slušaj vest

Snimak profesorke iz Hrvatske koja zajedno sa maturantima pleše uz glasnu muziku u školskim prostorijama izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama.

Video na kojem se vidi kako se profesorka zabavlja sa učenicima uz pesmu "Ganga i Rera" mladog hrvatskog muzičara Pekija, najpre je objavljen na TikToku.

Dok jedni smatraju da je ovakvo ponašanje neprimereno za jednog profesora i školsku ustanovu, drugi poručuju da je reč o spontanom trenutku koji pokazuje dobar odnos između profesorke i učenika.

Mnogi su u komentarima istakli da je reč o modernijem pristupu obrazovanju i opuštenoj atmosferi u školi, navodeći da profesori ne moraju uvek biti strogi i distancirani.

S druge strane, pojedini korisnici smatraju da bi nastavno osoblje trebalo da zadrži određenu dozu autoriteta i profesionalne distance, bez obzira na proslave i završetak školske godine.

Snimak je u kratkom roku prikupio veliki broj pregleda i komentara.

Kurir.rs/ Nezavisne novine

Ne propustiteFudbalFUDBALERKA IZ NIŠA DOKTORIRALA HEMIJU U AMERICI! Bila je kapitenka reprezentacije Srbije, nastaviće karijeru kao profesorka na prestižnom univerzitetu!
Viktorija Mišeljić
ZanimljivostiProfesorka pitala učenike generacije Z koji im je san: Odgovori su je zabrinuli
Gibson, pofesorka
Srbija"PLATA 130.000, NEKAD IMAM I 2 ČASA!" Profesorka Nikolina iskreno o poslu prosvetara, slobodnim danima i za koga je posao idealan: OVAJ deo svi treba da čuju!
tiktok.jpg
SrbijaPOSVEĆENOST, PRIJATELJSTVO I VERA DA ŠKOLE MOGU MENJATI ŽIVOTE: Dve profesorke iz Sremske Mitrovice 15 godina vode učenike na more
Untitled-2.jpg