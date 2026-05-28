Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Snimak profesorke iz Hrvatske koja zajedno sa maturantima pleše uz glasnu muziku u školskim prostorijama izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama.

Video na kojem se vidi kako se profesorka zabavlja sa učenicima uz pesmu "Ganga i Rera" mladog hrvatskog muzičara Pekija, najpre je objavljen na TikToku.

Dok jedni smatraju da je ovakvo ponašanje neprimereno za jednog profesora i školsku ustanovu, drugi poručuju da je reč o spontanom trenutku koji pokazuje dobar odnos između profesorke i učenika.

Mnogi su u komentarima istakli da je reč o modernijem pristupu obrazovanju i opuštenoj atmosferi u školi, navodeći da profesori ne moraju uvek biti strogi i distancirani.

S druge strane, pojedini korisnici smatraju da bi nastavno osoblje trebalo da zadrži određenu dozu autoriteta i profesionalne distance, bez obzira na proslave i završetak školske godine.

Snimak je u kratkom roku prikupio veliki broj pregleda i komentara.