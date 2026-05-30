Slušaj vest

Hrvatska policija kontinuirano prima prijave od građana koji su oštećeni nekim oblikom onlajn prevare, a ovo je samo poslednji u nizu takvih slučajeva, ističu iz MUP HR.

Prevarena žena je policiji ispričala da je u februaru ove godine pronašla oglas na internetu i stupila u kontakt sa osobom koja se predstavila kao broker.

Na njegov nagovor, uplatila je početni iznos od 250 evra, nakon čega je dobila link do platforme na kojoj je mogla da prati navodni rast svoje zarade od trgovanja akcijama.

Početkom maja, isti muškarac joj je tražio novu uplatu od 5.000 evra kako bi nastavila svoj posao, što je ona i učinila. Pre nekoliko dana dobila je poruku da je rezultat trgovanja "vanredan" i da je uplata spremna, ali da prvo mora da uplati još 5.200 evra.

U to vreme je posumnjala da je u pitanju prevara i sve je prijavila policiji.